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社會 社會焦點 保障人權

火舞表演者赴泰失蹤「付數十萬元才能返台」　楊梅警回應了

▲最近網路傳出應徵火舞工作者以徵才知名誘騙國人出國工作。（圖／翻攝自網路）

▲最近網路傳出以徵才知名誘騙國人出國工作。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

近日一名謝姓火舞表演者根據網路臉書貼文應徵火舞工作，於去年12月25日飛去泰國，行前僅向家人告知要與朋友去泰國工作，隨後不知下文，家人聯絡不上發現定位卻在緬甸，謝男後來告知家人要付數十萬元才能返回台灣，家人上週向楊梅警方報案求助；楊梅警分局昨（1）日表示，經警方調查謝男已於去年12月出境，警方已依相關規定進行重大刑案通報，並函請外交部協尋謝男下落。

據指出，有網友於臉書貼文詢問「是否有火舞表演老師與變臉老師可以在海外演出」，設籍高雄人，目前住在桃園市楊梅區謝姓男子曾為火舞舞者，欣然應徵該工作，並於去年12月25日搭機前往泰國，行前僅向家人告知與朋友要去泰國工作，但家人事後發現謝男定位卻在緬甸，謝男事後與家人聯繫上，告知要求支付數十萬元才能返家，家屬焦急萬分向楊梅警方報案。

▲網路最近傳出以徵才知名誘騙國人出國工作，經網友聯絡後PO文提醒。（圖／翻攝自網路）

▲網路最近傳出以徵才知名誘騙國人出國工作，經網友聯絡後PO文提醒。（圖／翻攝自網路）

網友見網路PO文後，網友熱心貼文，「只見同一個帳號在多個社團發文，徵到海外演出的火舞、變臉老師」；該帳號還到到婚禮相關社團發文，誆稱「和老婆要在泰國芭達雅拍婚紗照，希望大家能推薦攝影老師」，結果卻可能是要誆騙國人赴海外，大票網友轉發文章，紛紛直呼「詐騙真的越來越猖狂了，大家一定要好好保護自己，凡事多加注意，不要輕易答應」。

針對謝男家人向警方報案求助，楊梅警分局昨天回應，「有關謝姓男子（27歲）失蹤一案，經本分局調查謝男已於去年12月出境，警方已依相關規定進行重大刑案通報，另函請外交部協尋謝男下落。」

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