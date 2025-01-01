　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐男謊稱要包養女網友，要求對方拍攝傳送私密片，17名女網友上當受騙，遭判刑9年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名徐姓阿兵哥，透過網路認識17名女網友，徐男佯稱要包養對方，只要女網友願意拍攝裸照、私密片，每月就可以拿到10萬至20萬元不等，17名女網友因而上當受騙，其中還有11名是未成年少女，直到後來有被害人察覺有異，拒絕再拍攝性影像，徐男竟惱羞成怒，並威脅要公開被害人不雅片，「我得不到我就毀掉妳」、「你不想我叫人把你照片印出來到處貼吧？」、「不拍我就發出去」。一審徐男遭判刑9年6月，上訴二審也遭駁回。

判決指出，徐男2021年8月至2023年7月間，透過Telegram認識17名女網友，他佯稱願意出錢包養對方，並要求女網友裸露胸部、下體與他視訊，或拍攝傳送裸照，每月即可獲得10萬至20萬元不等，怎料過程中徐男竟偷偷側錄保存。

其中2名未成年少女還誤信徐男甜言蜜語與對方交往，徐男以男友身分要求少女傳送裸照，還偷錄2人裸體視訊過程，甚至還未經少女同意二度拍攝性愛影片。

直到後來，有被害少女發現上當受騙，拒絕再傳送性影像，徐男竟以散播性影像為由，傳訊恐嚇對方「我得不到我就毀掉妳」、「你有不想我叫人把你照片印出來到處貼吧？我還知道你的手機號碼」、「不然我就發出去，我也有你跟你男友的IG」、「你不拍我就把那些給別人看」、「要我刪掉就回覆我」，導致被害人心生畏懼，報警求助全案才曝光。

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲17名受害女網友中有11人是未成年。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

一審新北地院審理時，徐男雖坦承犯行，但他辯稱不知道有11名女網友未成年，且當時他與其中2名少女是男女朋友，意願沒有受到壓制，並未違反少女意願，請求法官減輕。

法官審理認為，徐男明知其中4人是未成年少女，竟為滿足一己之性慾，分別以上述不法方式取得性影像，並以恐嚇方式試圖拿到更多性影像，導致17名女網友身心受創，審酌徐男案發當時為18至20歲間，年紀尚輕，犯後始終坦承犯行，依以恐嚇之方法使他人攝錄其本人性影像未遂罪，以詐術使少年自行拍攝性影像罪，以他法使少年製造性影像罪，拍攝少年性影像罪，脅迫使少年自行拍攝性影像未遂罪，詐欺得利罪等，共29罪，得易科罰金部分，應執行有期徒刑3年；不得易科罰金部分，應執行有期徒刑9年6月。

徐男不服判決上訴請求減刑，高等法院審理後駁回徐上訴，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／火焚折屍塞冰箱！　男遭羈押禁見
歐陽妮妮跨年入院！　「娜娜娣娣都趕回台」傅娟陪待產
國王女球迷「兇狠大U」爆紅！本尊IG曝光　超帥反應被讚爆
咖啡買1送1　四大超商「元旦優惠」一次看
趙露思昏迷後病危！　後援會淚爆真相：非人對待
首次出現機器狗、無人機作戰！　解放軍新MV曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

快訊／火焚折屍塞冰箱！狠嫌被逮起出手槍、子彈　法院裁准羈押禁見

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

試車搶走500萬賓士AMG逃4天　撞警車再衝進田裡...超糗畫面曝

少年為情輕生！醉友到警局關心咆嘯撒野　7人全被壓制法辦

聯結車司機疑疲勞駕駛！國1自撞內側護欄　對向車輛遭波及翻覆

國1後壁路段火燒車！恐怖黑煙吞沒高架橋　整車淘寶貨成焦炭

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死　安全氣囊全是血

墾丁大街元旦清晨傳鬥毆！不爽攤前放鞭炮　4人打成一團被逮

日本6歲女童遭跨年焰火燙傷眼　盧秀燕：關懷傷者釐清原因

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

快訊／火焚折屍塞冰箱！狠嫌被逮起出手槍、子彈　法院裁准羈押禁見

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

試車搶走500萬賓士AMG逃4天　撞警車再衝進田裡...超糗畫面曝

少年為情輕生！醉友到警局關心咆嘯撒野　7人全被壓制法辦

聯結車司機疑疲勞駕駛！國1自撞內側護欄　對向車輛遭波及翻覆

國1後壁路段火燒車！恐怖黑煙吞沒高架橋　整車淘寶貨成焦炭

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死　安全氣囊全是血

墾丁大街元旦清晨傳鬥毆！不爽攤前放鞭炮　4人打成一團被逮

日本6歲女童遭跨年焰火燙傷眼　盧秀燕：關懷傷者釐清原因

抽中拚賺3.6萬！明後天5檔申購起跑　富威、青松價差大

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台！高速婆婆巨大氣偶追你跑

快訊／1縣市大雨特報！南方雲系北移雨下不停　最新警戒區域曝

快訊／火焚折屍塞冰箱！狠嫌被逮起出手槍、子彈　法院裁准羈押禁見

賴清德指「政院有權提覆議」　許宇甄：捨不得權力魔戒被毀掉？

莫名頭痛嘔吐！MRI檢查以為長腫瘤　竟是「寄生蟲」入侵腦部

《雲林縣志》與《鄉鎮市志》同步編纂　共創雲林歷史新里程

2025首場！「象限座流星雨」1／3登場　每小時80顆劃過夜空

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

社會熱門新聞

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

醉女叫車遇惡司機被帶回家脫褲猥褻！

日本6歲女童遭焰火燙傷　盧秀燕：釐清原因

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

北檢抗告理由　蔡壁如翻供成關鍵

新北放1314煙火　驚見「煙火船燃燒」

蘿拉涉毒被帶回警局！強制執行時蔡阿嘎也在場

柯文哲自爆收押時「4大特殊待遇」

金門跨年晚會狂出包　無人機排字看不懂

「橘子」遭通緝第67天　三大系統竟全未刊登

更多熱門

相關新聞

監理單位催繳罰單...竟是假的

監理單位催繳罰單...竟是假的

不肖詐騙集團仿冒監理單位，寄信到民眾電子信箱催繳罰單，屏東縣警局潮州分局竹田所員警日前於轄區執行勤區聯合查察工作時，經與民眾互動中，得知社區居民有收到詐騙信件，經歷員警一番解釋後成功預防詐騙。

網購遇詐騙！女祭「1神招」騙子嚇爆秒還錢

網購遇詐騙！女祭「1神招」騙子嚇爆秒還錢

詐團滲透海巡署！3士兵當車手　管碧玲震怒

詐團滲透海巡署！3士兵當車手　管碧玲震怒

詐團扮阿土伯教投資　他6次面交被騙4200萬

詐團扮阿土伯教投資　他6次面交被騙4200萬

急徵「到海外表演」包機票住宿！他喊：朋友赴泰失聯了

急徵「到海外表演」包機票住宿！他喊：朋友赴泰失聯了

關鍵字：

詐騙網路徐男受害人未成年

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

恭喜！　5生肖2025旺爆

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

安森「一邊哭一邊跨年」破千人！

醉女叫車遇惡司機被帶回家脫褲猥褻！

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面