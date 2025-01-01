阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

▲徐男謊稱要包養女網友，要求對方拍攝傳送私密片，17名女網友上當受騙，遭判刑9年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名徐姓阿兵哥，透過網路認識17名女網友，徐男佯稱要包養對方，只要女網友願意拍攝裸照、私密片，每月就可以拿到10萬至20萬元不等，17名女網友因而上當受騙，其中還有11名是未成年少女，直到後來有被害人察覺有異，拒絕再拍攝性影像，徐男竟惱羞成怒，並威脅要公開被害人不雅片，「我得不到我就毀掉妳」、「你不想我叫人把你照片印出來到處貼吧？」、「不拍我就發出去」。一審徐男遭判刑9年6月，上訴二審也遭駁回。

判決指出，徐男2021年8月至2023年7月間，透過Telegram認識17名女網友，他佯稱願意出錢包養對方，並要求女網友裸露胸部、下體與他視訊，或拍攝傳送裸照，每月即可獲得10萬至20萬元不等，怎料過程中徐男竟偷偷側錄保存。

其中2名未成年少女還誤信徐男甜言蜜語與對方交往，徐男以男友身分要求少女傳送裸照，還偷錄2人裸體視訊過程，甚至還未經少女同意二度拍攝性愛影片。

直到後來，有被害少女發現上當受騙，拒絕再傳送性影像，徐男竟以散播性影像為由，傳訊恐嚇對方「我得不到我就毀掉妳」、「你有不想我叫人把你照片印出來到處貼吧？我還知道你的手機號碼」、「不然我就發出去，我也有你跟你男友的IG」、「你不拍我就把那些給別人看」、「要我刪掉就回覆我」，導致被害人心生畏懼，報警求助全案才曝光。

▲17名受害女網友中有11人是未成年。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）



一審新北地院審理時，徐男雖坦承犯行，但他辯稱不知道有11名女網友未成年，且當時他與其中2名少女是男女朋友，意願沒有受到壓制，並未違反少女意願，請求法官減輕。

法官審理認為，徐男明知其中4人是未成年少女，竟為滿足一己之性慾，分別以上述不法方式取得性影像，並以恐嚇方式試圖拿到更多性影像，導致17名女網友身心受創，審酌徐男案發當時為18至20歲間，年紀尚輕，犯後始終坦承犯行，依以恐嚇之方法使他人攝錄其本人性影像未遂罪，以詐術使少年自行拍攝性影像罪，以他法使少年製造性影像罪，拍攝少年性影像罪，脅迫使少年自行拍攝性影像未遂罪，詐欺得利罪等，共29罪，得易科罰金部分，應執行有期徒刑3年；不得易科罰金部分，應執行有期徒刑9年6月。

徐男不服判決上訴請求減刑，高等法院審理後駁回徐上訴，全案仍可上訴。