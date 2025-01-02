打扮漂亮赴約竟被勒索3萬　妙齡女氣哭：感冒又失戀還被騙

記者鄧木卿／台中報導

台中19歲陳姓女子日前精心打扮，準備與網友共進晚餐，突然接獲男網友的「經理」來電要求驗明正身，對方在拿到她的證件照片後態度丕變，以家人安全要脅，要求支付3萬元，涉世未深的陳女被嚇到驚慌失措，員警獲報到場確認是件詐騙，陳女先是哽咽說「我都感冒失戀了還被騙，都化完妝了，也沒人跟我吃飯。」後來情緒較為平復後才破涕為笑。

台中市警察局第三分局正義派出所副所長林威廷、警員楊迪雅，去年12月26日傍晚5點多巡邏時，接獲陳女報案，她一看到員警，一開口就哽咽說「他好可怕哦！」陳女稍微調適心情後，坦言透過交友軟體結識1名男網友，2人聊天後感覺不錯，便答應當天共進晚餐。

正當她準備赴約時，卻接獲男網友公司的經理來電，聲稱要確認身分，她傳給對方證件驗明正身後，對方仍不滿足，進一步要求提供「學生代碼」，陳女解釋自己已在工作後，對方態度突然大轉變，指控她惡意鬧事，傳送血腥影片及照片進行要脅，聲稱將透過徵信社掌握她的住址，對其家人不利，要求立即支付3萬元「解決問題」，陳女嚇得立即刪除交友軟體並封鎖對方，同時報警求助。

▲精心打扮赴約竟被要脅3萬，妙齡女泣訴，都感冒失戀了還騙我。（圖／民眾提供）

員警了解情況後解釋，這是詐騙集團慣用的「假交友真詐財」手法，對方來電號碼均顯示為境外，威脅內容僅是騙取金錢，對家人並不會造成危害，聽完警方說明後，陳女這才鬆了一口氣，哽咽說「我最近運氣很差，感冒、失戀、還被騙！都化完妝了，沒有人跟我吃飯。」

員警連忙安慰她，沒有金錢損失已經是很幸運了，即便是自己一個人吃飯，精心打扮又沒有金錢損失應該要很開心，她才破涕為笑，對警方的即時協助表達感謝。