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社會 社會焦點 保障人權

彰化去年阻詐7.2億！被害人匯款理由「買房、裝潢」最多

▲彰化攔阻詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化行員及警方聯合攔阻，守住民眾辛苦錢。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局統計，2024年有許多民眾遭詐騙集團指示到銀行臨櫃匯款，而其中以「買房」或「房屋裝潢修繕」為藉口的案件最多，高達168件。其次為「親戚朋友借錢」141件，以及「工程款或貸款」83件。對此，彰化縣警局呼籲民眾，接到不明投資、借款電話時，必須提高警覺，以免受騙。

彰化縣警局進一步統計，2024年1至12月份，成功攔阻詐騙金額高達7億1626萬餘元，比去年同期提升了2億餘元。另外，在查緝詐欺犯罪部分，去年共查獲詐騙集團1008人，查扣不法所得1億5243萬餘元。自2023年起，彰化縣警局連續6次獲得警政署評核分組第1名，顯示警銀聯合打擊詐騙的成效顯著。

▲彰化攔阻詐騙。（圖／警方提供）

▲彰化警方攻堅逮捕不法詐騙份子。（圖／警方提供）

縣警局表示，阻詐工作吃力不討好，金融機構行員平時業務繁雜，辦理臨櫃業務民眾眾多，不僅得遭受民眾抱怨多管閒事、甚至態度惡劣的民眾也不在少數，作為第一線民眾財產的守門員，縣長王惠美親自表揚成功攔阻民眾遭詐騙及協助破案有功的金融機構行員16人，感謝他們對於阻詐工作的傑出貢獻。

縣警局長陳明君表示，為保護金融機構基層行員的安全，警方將加強各金融機構的安全維護工作，讓行員在執行阻詐工作時無後顧之憂。未來，警察局將與金融夥伴持續強化合作關係，只有大家共同努力，配合行政院政策，才能讓詐騙集團「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

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