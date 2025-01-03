「柯文哲 vs 北檢」大鬥法！　時間軸一次看

▲柯文哲 vs 北檢 大鬥法。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案、政治獻金案，26日北檢偵結將柯文哲等11人起訴。柯文哲、應曉薇、沈慶京、彭振聲、李文宗尤其受到關注。《ETtoday新聞雲》也整理出相關時間軸，帶讀者了解狀況。

新聞目錄

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2024年12月26日、27日｜柯文哲3000萬元交保

2024年12月27日｜北檢抗告

2024年12月29日｜北檢抗告成功

2024年12月29日｜柯文哲7000萬元交保

2024年12月30日｜北檢再抗告

2025年1月1日｜北檢抗告成功

2025年1月2日｜4人羈押禁見

2024年12月26日、27日｜柯文哲3000萬元交保

檢方26日主張，柯文哲涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，仍有羈押必要，請求繼續羈押禁見。

辯護律師團主張，檢方指控柯文哲在不詳時間、地點收受沈慶京面交1500萬元現金，但「證據在哪裡？」同時批評檢方以柯文哲助理「橘子」許芷瑜出境不歸，作為有共犯在逃、柯有勾串滅證之虞的理由，但「許芷瑜不是京華城案被告」。

檢方反駁，林洲民（柯文哲台北市長任內的都發局長）證稱柯全程參與京華城案，林明白向柯告知京華城改建案位於商業區、屋齡未達都更年限，不能適用都更獎勵，柯仍執意推動。檢方喊話「各位可以不相信檢察官，但應該相信證據！」

柯文哲則說，「編了故事，對我有利的都不說，找曲解我的證據才放進來」。柯並解釋在押期間曾拒絕被提訊出庭原因，是聽室友說被提訊前1天會先收到傳票，「我怎沒有」，每次都是當天一早被拉出舍房帶走，「我很生氣，就耍脾氣不去了」，後來檢方先給他傳票，「我就乖乖出庭了」。

▲柯文哲返家後，又出門前往新竹探視父親 。（資料照／記者屠惠剛攝）

法官問柯文哲「能提供多少保證金或其他方式，可擔保按時出庭」，柯一時沒會意，急著說「我如果跑了，民眾黨就毀了，我不會幹這種事」。經律師團解釋法官意思，柯答稱「法官怎麼裁定，我就遵守，該怎樣就怎樣」。

歷經近5小時審理後，北院今天凌晨3點15分裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海。

此外，北院裁定應曉薇以1500萬交保、沈慶京以4000萬元交保、彭振聲500萬元交保。至於李文宗，先前已因政治獻金案被裁定200萬元交保，法官這次裁定他追加800萬，李文宗最終以1000萬元交保。四人均須限制住居、出境出海。

裁定理由指出，柯文哲5嫌涉犯最輕本刑5年以上重罪，除彭振聲認罪，其餘4嫌均不認罪，但卷證顯示5嫌犯罪嫌疑重大，行收賄金額高達數千萬元、圖利京華城公司高達100多億元，若判決有罪確定、重刑可期，而涉犯重罪常伴隨逃亡的高度可能，有相當理由足認有逃亡之虞。

裁定理由續指出，柯文哲依檢察官所提出撕碎字條、對話紀錄等證據，並有相當理由足認有湮滅證據及勾串共犯之虞。

但合議庭認為，本案經檢察官偵查完備而提起公訴，且重要證人於偵查中均已具結證述，法院並無接續檢察官實質舉證責任而依職權調查證據之義務，審酌柯文哲等人涉案情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及被告人身自由及防禦權受限制之程度，並衡量比例原則，柯文哲等人非不得以具保及其他必要處分方式替代而免予羈押，而無繼續羈押之必要。

▲柯文哲原本以3000萬元交保。（資料照／記者湯興漢攝）

2024年12月27日｜北檢抗告

北檢不滿法院裁定交保，27日晚間向台北地院提出抗告。檢方表示，不服法院就柯姓、應姓、沈姓、李姓等4名被告具保等裁定，依法於27日晚間9時30分許，向法院提出抗告。另就彭姓被告部分，不提抗告。

檢方指出，法院所裁定的羈押替代措施，尚不足以擔保羈押必要性發生之可能，「且無附加科技設備監控等配套措施」，意即交保後，仍有逃亡、勾串滅證之虞。至於不對彭振聲交保裁定抗告，是因彭於偵查中已認罪，接押庭時，當面向法官允諾不會翻供。

2024年12月29日｜北檢抗告成功

高院29日撤銷地院裁定，並發回更裁。

合議庭認為，柯文哲、李文宗所涉收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌重大；沈慶京涉嫌交付賄賂罪嫌重大；應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂、洗錢等罪嫌重大，其中違背職務行為收賄及圖利均為最輕本刑5年以上之罪，且4人有逃亡、勾串共犯或證人之虞，惟原裁定對被告4人無羈押必要性乙節，未就衡量事項為必要說明，復未具體說明何以具保等手段即可防免4人逃亡，理由屬實不備。

合議庭指出，又原審諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明；另應曉薇持有2本護照一事，原裁定未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，仍未有恰，因此認定檢察官提起抗告為有理由，撤銷原裁定並發回原審法院。

▲柯文哲交保後受訪畫面。（資料照／記者陳家祥攝）

2024年12月29日｜柯文哲7000萬元交保（再補4000萬元）

29日下午3時，北院重開羈押庭，深夜11時宣布裁定結果，柯文哲7000萬交保（再補4000萬），30日起限制出境、出海8個月，得配戴電子腳鐐，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

另外，北院也裁定應曉薇3000萬交保（再補1500萬）、沈慶京1億元交保（再補4000萬）、李文宗2000萬交保（再補1000萬），30日起3人同樣都要配戴電子腳鐐，限制出境、出海8個月，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

合議庭認為，應由檢方傳喚許芷瑜到案查明所涉案情，目前並非繼續羈押柯文哲的理由，至於檢方主張柯對同案被告、證人具有「實質影響力」，若交保會有造成證詞改變的風險，但柯已表明將盡快辭任民眾黨黨主席，是否繼續接觸同案被告、證人的疑慮將降低，柯與妻子陳佩琪也不因共同生活，就必然有勾串之虞。

合議庭表示，如依檢方主張，把「實質影響力」的效果貫徹到底，則日後如有政府官員涉案，就一律要羈押，但以本案4名在押被告身分而論，不能認為一定要羈押，除維持前次交保附加「除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人」，並限制住居與限制出境、出海等條件，若再附加佩戴科技監控設備防逃，即符合比例原則，而無繼續羈押必要。

▲柯文哲日前離開北院畫面。（資料照／記者湯興漢攝）

2024年12月30日｜北檢再抗告

柯文哲30日下午3時40分才離開法院，北檢就在5時證實，將依法對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人交保部分提出抗告。

檢方認為，在被告行動自由未受拘束的情況下，並非100%無風險的措施，且對於被告與其他共同被告、證人間的接觸與串供行為難起作用。檢方主張沈慶京、應曉薇在偵查初期就有逃亡事實；另外，柯文哲多將現金交由許芷瑜保管，也可能透過通訊軟體、第三人來作為串證管道，因此有羈押必要。

2025年1月1日｜北檢抗告成功

高院1日審理後，撤銷原裁定、發回台北地院更裁，除了柯文哲以外，涉案的李文宗、應曉薇、沈慶京等人的交保裁定，同樣被撤銷。

高院表示，參酌被告4人與其他被告或證人之供述未盡相符，顯尚存勾串空間。高院也認為，柯文哲為前台北市長及民眾黨主席（現為前主席）、沈慶京為威京集團負責人、應曉薇為台北市議員、李文宗為眾望基金會董事長，其等與共犯、同案被告、相關證人間，具有長官部屬、黨務幕僚、業務監督或親友等關係，顯有事實足認被告4人與其他被告、證人間有相互勾串之高度可能。

高院認定，本案既有其他共犯尚未到案，前揭共犯或證人亦未經檢察官、被告及其辯護人進行交互詰問程序，參酌前揭事證，堪認被告4人與各該共犯或證人之勾串空間仍屬存在。高院表示，現今科技發達，被告4人保釋在外後，顯可輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串。

高院因此認定，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，非無理由。原裁定既有未盡之處，合議庭因此撤銷原裁定、發回原審法院另為適法之處理。

▲檢方兩度抗告成功，台北地方法院裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

2025年1月2日｜4人羈押禁見

台北地院2日三度召開羈押庭，經數小時庭審後，裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗4人全部羈押禁見。

北院裁定表示，4位被告均有可能逃亡，且有足夠事實認為他們可能會湮滅證據或者勾結共犯和證人。此外，他們所涉及的罪行，最輕的刑期也有5年以上，因此有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，依據刑事訴訟法第101條第1項第1、2、3款之羈押原因，4位被告均應予羈押，並禁止接見通信。

．未經判決確定，應視為無罪。