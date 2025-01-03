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〈三天三夜〉跳裂大巨蛋？退役少將揭行軍規定　北市府回應了

記者黃翊婷／綜合報導

天后張惠妹去年12月底在台北大巨蛋連辦多場演唱會，嗨唱包含〈三天三夜〉等多首歌曲，卻有歌迷發現大巨蛋天花板有數道肉眼可見的裂痕，引發各界關注。對此，退役陸軍少將栗正傑表示，「老兵都知道，部隊齊步走過吊橋要改便步走，就是因為齊步會將吊橋震斷。」不過，關於裂痕的真實原因，北市體育局已要求遠雄巨蛋公司會同專業單位進行調查。

▲▼張惠妹大巨蛋跨年演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹去年12月在大巨蛋舉辦演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

有網友在社群平台Threads上發布影片，指稱在演唱會舉辦時，大巨蛋天花板有數道肉眼可見的裂痕。還有網友說，「認真覺得大巨蛋不要跳，2樓整個晃到不行，好可怕」、「我在L204區也是超晃，整個嚇瘋」，甚至有人戲稱這是「阿妹演唱會耐震測試」。

對此，退役陸軍少將栗正傑2日在臉書發文表示，「老兵都知道，部隊齊步走過吊橋要改便步走，就是因為齊步會將吊橋震斷。」並附上張惠妹演唱會大巨蛋天花板發現裂痕的相關新聞。

不過，關於天花板裂痕一事，北市體育局表示，已經要求遠雄巨蛋公司會同專業單位，查清裂縫原因，並對外說明，務必保障場館安全。

建管處則表示，一般建築物的裂縫有可能的各種破壞形式，至於大巨蛋目前的裂縫形式及態樣，宜由使用人或管理人委託專業機構或技師評估判斷，本處並未派員現場勘查大巨蛋的裂縫情形。

老兵都知道，部隊齊步走過吊橋要改便步走，就是因為齊步會將吊橋震斷

栗正傑發佈於 2025年1月1日 星期三
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