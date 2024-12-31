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「黑絲包屁股蛋」辣跳《台灣尚勇》　尾牙熱場金曲「是這首」

記者吳奕靖／高雄報導

歲末年終又有不少尾牙、廟會宴客活動！你知道哪一首歌是目前在尾牙宴會當中最夯的歌曲嗎？不說，你可能也猜到的，應該就是《APT》，不過異軍突起的應該是12強當中的應援歌《台灣尚勇》，而最久不衰的則是張惠妹的三天三夜。

▲《女神駕臨》用APT來帶動現場氣氛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《女神駕臨》用APT來帶動現場氣氛 。（圖／記者吳奕靖攝）

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28日晚上，知名企業億興舉辦辦桌尾牙，席開百桌！其中還找來了台灣知名女團《女神降臨》到場演出，而穿著黑絲、牛仔短褲的辣妹舞者來到台下跟現場來賓互動，第一首歌就是《APT》，現場氣氛立刻漲到了滿點，舞者隨著音樂擺動，而經過旁邊的民眾也隨著哼唱。

不過，讓氣氛整個爆點的是《台灣尚勇》，音樂一下，舞者跟民眾互搭在一起，搖擺身軀，一首歌下來，老闆也掏出了嘉獎紅包，讓舞者非常開心。

▲《女神駕臨》用APT來帶動現場氣氛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《台灣尚勇》歌曲一下，大家自動就會搭在一起 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《女神駕臨》用APT來帶動現場氣氛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《女神駕臨》用APT來帶動現場氣氛 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實近期年終尾牙，不少企業會邀請表演團體到場，而現場炒熱氣氛排名首選歌曲就是《APT》，根據綜藝選秀節目《星光大道》出身被稱為星光班長的蔡忠穎說，因為《APT》的旋律簡單，而且動作也好記，所以才會成為尾牙表演最夯歌曲，而在12賽當中崛起的應援曲《台灣尚勇》也是不容小覷，場場必點！他說把歌詞當中的台灣換成了企業名稱，就成了企業應援口號，本來就是用在加油打氣的場合，套用在尾牙喊口號，似乎也很合情理。

▲《女神駕臨》用APT來帶動現場氣氛 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「星光班長」蔡忠穎《三天三夜》是尾牙宴會的金曲 。（圖／記者吳奕靖攝）

但他也非常感謝《台灣尚勇》這首歌，因為沒有這首歌，他可能一雙腿就要廢了，在這首歌沒有爆紅之前，炒熱氣氛的歌曲為「16蹲」，蔡忠穎笑著說「Energy認為自己是全台灣跳過16蹲最多的人，但我才是跳16蹲最多的人，有印象就已經超過600次」。

不過又有哪一首歌，是歷年尾牙的不敗金曲呢？蔡忠穎絲毫不考慮的說是張惠妹的《三天三夜》，每一場都必點！而且又能夠炒熱氣氛，他說因為這首歌是老中青三代的共同回憶，當然音樂一下，就能讓人跳起來，也難怪這首歌會成為小巨蛋的禁唱曲。

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