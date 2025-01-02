　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025年1月「超強運五生肖」　財運高峰　貴人運加持

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）▲2025年1月份，誰是老天爺眷顧的幸運生肖！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

2025年剛剛開始，嶄新的一年，大家都抱著新的希望和機會。根據《搜狐網》運勢專欄分析，有幾個生肖在這個月將迎來財運的高峰期，包括屬虎、屬兔、屬龍、屬馬、屬猴的朋友們，不僅事業發展順利，財富也會滾滾而來，讓人羨慕不已。

生肖虎
屬虎的朋友，開年就能抓住機遇，1月2日起就有貴人運加持。天干地支相合，主事業騰飛，尤其在投資理財方面有意外之喜。火星入宮帶來強勁衝擊力，工作上的創新想法很容易得到上司賞識。15-20日財神眷顧，不論是股票投資還是副業收入都有可能帶來可觀回報。

生肖兔
屬兔的朋友，新的一年吉星高照！農曆臘月初十後，財運明顯走高，尤其在房產投資或大宗交易上有重大突破。貴人運旺盛，會遇到能幫助你賺錢的貴人，建議多參加商務飯局和社交活動。月底會有一筆意外之財，可能通過朋友介紹獲得一個難得的投資機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖龍
屬龍的朋友，新年展開就顯露龍威！1月是你的財運爆發期，尤其在事業上會有重大突破。多個貴人星入主財帛宮，暗示你很可能通過專案合作獲得豐厚回報。10-15日有偏財運，炒股、彩券都可能中大獎。事業上會得到領導重用，有望升職加薪。

生肖馬
屬馬的朋友，天賜良機，馬到功成！1月初就有文昌星庇佑，智慧超常發揮，在商業談判中特別容易佔據上風。偏財運極旺，尤其在月中，可能通過短期投資獲得可觀收益，創業的朋友更要把握這波運勢，很可能在月底前就能收穫一桶金。

生肖猴
屬猴的朋友，財神臨門，橫財就手！月初就有三顆吉星彙聚財帛宮，預示著意外之財將至。特別是在與人合作的專案中，能憑藉機智和人脈優勢獲取超額利潤。20-25日有一筆意外收入，可能源自過去的投資或人情往來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲第3次羈押庭開始審理中
梁文傑與林秉文跟辣妹唱歌？　林楚茵回擊徐巧芯：我老公就比較帥
他爽中100萬卻無法領　中市府回應了
快訊／柯文哲等4人三開羈押庭　黃國昌、張啟楷、四叉貓現身
LIVE／三度羈押庭！柯文哲等4人北院18：00交保攻防戰
獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦
88歲獨居婦元旦中毒亡！在美獨子急訂機票返台認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

心酸！他爽中購物節100萬現金因1事成空　中市府：全數繳庫

台大婦產科驚見「性騷C教授回來了」！院長警告：進入就叫警衛驅離

摟腰又摸胸「去夜店玩=能亂摸？」　網戰翻...曝實際狀況

跨年夜回宿舍「床上躺陌生人」　學姐勸別計較！她傻眼：開了眼界

2025年1月「超強運五生肖」　財運高峰　貴人運加持

2025「這3生肖」要發了！升職加薪財運狂飆　第1名還有意外之財

台人才懂！搜Whoscall「跳出中文名」　3字全笑翻：這諧音太狠

和男友都是第一次！她求問「怎麼克服羞恥感」　網鼓勵：很正常的

台東包機直飛再傳好消息　4月啟動泰國曼谷+越南峴港首航

「行人庇護島」變陷阱！台中2個月16車自撞　 消基會籲設反光條

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

心酸！他爽中購物節100萬現金因1事成空　中市府：全數繳庫

台大婦產科驚見「性騷C教授回來了」！院長警告：進入就叫警衛驅離

摟腰又摸胸「去夜店玩=能亂摸？」　網戰翻...曝實際狀況

跨年夜回宿舍「床上躺陌生人」　學姐勸別計較！她傻眼：開了眼界

2025年1月「超強運五生肖」　財運高峰　貴人運加持

2025「這3生肖」要發了！升職加薪財運狂飆　第1名還有意外之財

台人才懂！搜Whoscall「跳出中文名」　3字全笑翻：這諧音太狠

和男友都是第一次！她求問「怎麼克服羞恥感」　網鼓勵：很正常的

台東包機直飛再傳好消息　4月啟動泰國曼谷+越南峴港首航

「行人庇護島」變陷阱！台中2個月16車自撞　 消基會籲設反光條

小薰撞臉《魷魚遊戲2》朴成焄　自製對比照…Vicky笑了：難怪面熟

開幕僅半年！主打鐵板風味「福吉漢堡排」已歇業

慈濟大愛援建　台東豐田國中學子宿舍「築夢樓」落成啟用

出庭嗆鄭文燦律師「不是只有excel檔」　陳嘉義PO文向北檢致歉

苗栗嬤騎電動醫療代步車勇闖南橫　所長引導通過管制路段助圓夢

《燦爛的風和海》全網零負評大推2025值得追　社畜、打工人看完超有感

快訊／柯文哲等4人恐再進看守所　北院第3次羈押庭開始審理中

請王陽明、郭雪芙還不夠！　周興哲新歌MV「又找2大咖男女神」出演

大安森林公園草地發現「捕獸鋏」　松鼠遭夾頸身亡

陳子豪補償選「全額」費用　兄弟：經過縝密思考與討論

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

生活熱門新聞

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

獼猴誤闖壽山動物園黑猩猩區　慘被圍毆猛捶重傷亡

溫朗東爆許芷瑜「PTT帳號」　過往留言曝

公司「免費1神物」隨便拿！他驚：可判斷年齡層

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況

時薪調漲！他換算喊「月薪33440元↓」換工作

下週強烈冷氣團凍6天　專家：將降至10℃以下

2縣市大雨特報！　下週冷氣團冷3天

新人做1個月！離職前「休光病假事假」全場吵翻了

和前任「互傳生日快樂」被抓包！妻反應讓他崩潰了

喊柯文哲掉進陷阱！邱毅預言：保金加至1億

台男網紅爆愛嫖妓「每次叫不同妹」！汽旅員工曝私下模樣

更多熱門

相關新聞

2025「這3生肖」要發了！升職加薪財運狂飆

2025「這3生肖」要發了！升職加薪財運狂飆

新的一年2025年到來，許多人關心新年運勢。清水孟國際塔羅雲蔚老師今（2）日分析，點出今年財運最旺的3生肖，財運爆棚堪稱是「豐收年」，無論職場或財務規劃都會有新的機遇，其中第一名的生肖無論是升遷、加薪，還是成功創業，都有很大的可能性，把握好資源並保理智，有望財源廣進。

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

恭喜！　5生肖2025旺爆

恭喜！　5生肖2025旺爆

最捨得為另一半花錢星座Top 3

最捨得為另一半花錢星座Top 3

安格斯12星座一周運勢12／30 -2025／1／5

安格斯12星座一周運勢12／30 -2025／1／5

關鍵字：

生肖運勢財運

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

So-net還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面