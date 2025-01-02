2025年1月「超強運五生肖」　財運高峰　貴人運加持

▲2025年1月份，誰是老天爺眷顧的幸運生肖！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

2025年剛剛開始，嶄新的一年，大家都抱著新的希望和機會。根據《搜狐網》運勢專欄分析，有幾個生肖在這個月將迎來財運的高峰期，包括屬虎、屬兔、屬龍、屬馬、屬猴的朋友們，不僅事業發展順利，財富也會滾滾而來，讓人羨慕不已。

生肖虎

屬虎的朋友，開年就能抓住機遇，1月2日起就有貴人運加持。天干地支相合，主事業騰飛，尤其在投資理財方面有意外之喜。火星入宮帶來強勁衝擊力，工作上的創新想法很容易得到上司賞識。15-20日財神眷顧，不論是股票投資還是副業收入都有可能帶來可觀回報。

生肖兔

屬兔的朋友，新的一年吉星高照！農曆臘月初十後，財運明顯走高，尤其在房產投資或大宗交易上有重大突破。貴人運旺盛，會遇到能幫助你賺錢的貴人，建議多參加商務飯局和社交活動。月底會有一筆意外之財，可能通過朋友介紹獲得一個難得的投資機會。

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生肖龍

屬龍的朋友，新年展開就顯露龍威！1月是你的財運爆發期，尤其在事業上會有重大突破。多個貴人星入主財帛宮，暗示你很可能通過專案合作獲得豐厚回報。10-15日有偏財運，炒股、彩券都可能中大獎。事業上會得到領導重用，有望升職加薪。

生肖馬

屬馬的朋友，天賜良機，馬到功成！1月初就有文昌星庇佑，智慧超常發揮，在商業談判中特別容易佔據上風。偏財運極旺，尤其在月中，可能通過短期投資獲得可觀收益，創業的朋友更要把握這波運勢，很可能在月底前就能收穫一桶金。

生肖猴

屬猴的朋友，財神臨門，橫財就手！月初就有三顆吉星彙聚財帛宮，預示著意外之財將至。特別是在與人合作的專案中，能憑藉機智和人脈優勢獲取超額利潤。20-25日有一筆意外收入，可能源自過去的投資或人情往來。