黃子佼一審只判8月北檢上訴　「漏了12名被害人」恐加重刑度

▲黃子佼因持有持有未成年性影像被判刑8月，檢察官不服提起上訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼涉嫌無故持有2259個兒少影像檔案，被台北地院依《兒少性剝削條例》判刑8個月，檢察官收到判決書後發現，法院認定的被害人數只有35人，另有12人未到案，而不在犯罪事實範圍內，但光從影像內容足以判斷這12人確實是未成年，且法院未宣告沒收相關電腦設備，全案事實、刑度都有再審酌餘地，決定提起上訴。

黃子佼因遭指控涉嫌利用拍攝藝術照為由，強吻並拍攝未成年女子清涼照，檢警在2024年8月間，登門搜索並將黃子佼約談到案後，意外在黃子佼的個人硬碟中，發現大量未成年人的性影像，根據影像上的浮水印，是來自偷拍論壇「創意私房」。

檢察官原本起訴黃子佼從2014年2月12日起，註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買其他會員販售的兒童或少年性影像，經比對其中部分被害人身分確認未成年後，依無故持有未成年性影像罪起訴，但因律師爭執影像內容的證據能力，檢察官再將其他檔案內被害人整理一遍後併案，總計受害未成年達47人。

台北地院審理後，排除12個未到案的被害人，只認定黃子佼無故持有35人共2259個未成年性影像檔，判黃子佼有期徒刑8個月，且未宣告緩刑，不過檢察官認為，本案雖有部分性影像被害人未到庭說明，但被害時確實顯為未成年人，一審未能將此納入犯罪事實範圍內。另外，被告扣案用以下載兒少性影像之電腦相關設備，亦未能宣告沒收。故認為本案事實、刑度及沒收均有再行審酌餘地，爰依法提起上訴。