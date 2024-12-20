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自稱校友藏政大偷拍女生如廁　噁男喊「考研究所壓力大」判4月

▲桃園市黃姓男子今年元旦假期中在中壢某大型賣場閒逛，卻突然頭戴假髮變裝進入女廁，以手機偷拍隔鄰女子如廁隱私畫面，女子隨後向警方報案處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子李順斌躲進政治大學性別友善廁所偷拍女生，被害人機警抵住廁門高呼眾人合力扭送法辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

自稱政治大學校友的男子李順斌，今年（2024年）10月在政大校內偷拍女學生如廁，被1位機警女大生抵住廁門、高呼眾人合力扭送法辦，檢警查出李男手機藏有同地點連續偷拍7天的近百部影片，李男認罪、辯稱考研究所壓力大、偷拍紓壓沒外流，台北地院今（20日）依無故攝錄他人性影像罪判刑4月、得易科罰金，可上訴。

李男今沒到庭聆判。本案發生於今年10月16日上午10點多，李男預先躲進政大校內大勇樓2樓性別友善廁所第6廁間埋伏，聽見隔壁第7廁間有人使用的脫褲聲響，李男悄悄將自己的iPhone 14手機從隔板下方縫隙伸進隔壁偷拍。

正在第7廁間如廁的女大生抽衛生紙時，驚見隔板下方縫隙露出半截手機機身、鏡頭朝上，連忙將手機推回隔壁，起身穿好衣褲，敲門要藏在第6廁間的人出來講，見裡面的人不作聲，她機警抵住廁門防止偷拍狼逃走，並高呼旁人協助通報校方處理。

李男在廁所嚇得不知所措，又不敢越窗從樓上跳下去，插翅難飛、只能束手就擒。警方趕來將李男帶回調查，赫見他犯案用的手機裡，藏有近百部偷拍女生上廁所的影片，李男坦承今年9月到被逮當天，他已在同1間廁所偷拍7天，包括事發前連續2日。

李男到案一度被檢方聲押獲准，他自稱政大校友、在政大附近租屋，因為家境不好、長輩生病，只能最後1次資助他報考研究所，他覺得壓力很大，才偷拍紓壓，並沒外流或兜售。

法官審酌李男犯行造成被害人身心受創、未和解彌補，更使大眾恐慌，但本案僅1位被害人即機警攔阻李男逃走的女大生挺身提告，未尋獲其他被害人，加上李男無前科，今依《刑法》第319-1條無故攝錄他人性影像罪，判刑4月、得易科罰金12萬元，可上訴。

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