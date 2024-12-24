日AV嫩妻慘了！「毒殺4千人斬富豪」獲判無罪　檢不死心再上訴

▲兩人閃婚才3個月，野崎幸助就被發現半裸陳屍家中。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣「紀州唐璜」毒殺案的被告須藤早貴12日一審獲判無罪，然而和歌山地檢24日對判決結果表示不服，正式提出上訴。28歲的須藤早貴被指控2018年使用某種方式讓自己當時77歲的富豪丈夫野崎幸攝取大量興奮劑，導致對方死亡。

根據《讀賣電視台》報導，有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助2018年在自家身亡，然而驗屍結果卻指出，他體內含有大量興奮劑，死因為急性興奮劑中毒，當時他的嫩妻須藤早貴則被認為涉嫌重大。

此案纏訟許久，須藤在一審中始終堅稱清白並表示，「我沒有殺害社長，也沒有讓他服用毒品」。而辯護律師則批評檢方的指控僅憑推測，證據不足以支持罪名成立。和歌山地方法院12日以沒有直接證據指出須藤殺人為由，判她無罪，而一審判決結果也引發輿論討論。

▲須藤早貴婚前曾經拍攝AV。（圖／翻攝自X）



法官認為，就算須藤被告有殺害野崎之可能性，但是須藤早貴購買興奮劑這件事仍然存在疑點，且無法推斷被告曾經讓野崎服用興奮劑，雖然須藤曾經搜索「興奮劑死亡」、「完美犯罪」、「遺產繼承」，但也不足以支持相關指控。此外，法官認為，無法排除野崎誤服興奮劑的可能性，因此認定犯罪證據不足成立。

對此，和歌山地方檢察廳24日對判決結果表示不服，正式提出上訴，該案將移交至大阪高等法院繼續審理。

現年28歲的須藤早貴被控在2018年於和歌山縣田邊市的家中，透過某種方式讓當時77歲的野崎幸助攝入致命劑量的毒品，導致其死亡。

檢方認為，從監視器畫面與智慧型手機健康應用軟體的數據分析顯示，須藤是唯一能讓野崎攝入毒品的人。此外，檢方指出，須藤的網路搜索記錄也證實她是基於財產動機，先與野崎結婚，隨後謀殺他，並強調須藤的行為惡劣且毫無悔意，因此要求判處無期徒刑。