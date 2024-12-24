7萬賤賣機密...海巡女下士還想賺50萬仲介費　判6年2月檢提上訴

▲涉嫌洩密的海巡女下士遭橋頭地院判刑6年2月。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

海巡署一名吳姓女下士涉嫌利用職務之便，用手機偷拍海巡演練資料，再傳給王姓大陸籍人士，收取7萬多元的報酬，吳姓女下士食髓知味，還想要拿50萬元的介紹費，於是私下向葉姓同僚刺探機密，希望能拿到更高等級的國防資料，一審法院依違反貪污治罪條例，洩漏國家機密等罪判處她徒刑6年2月，檢察官不服上訴，吳也被高雄高分院裁定繼續續羈押。

檢方查出，吳姓女下士在海巡署任職期間，因為缺錢花用，上網找借貸，有人主動接近她，表示可以幫忙，但希望她提供一些資料，於是吳姓女上士利用值勤機會，利用手機翻拍公務電腦內的資料，再透過LINE傳送給王姓大陸籍人士，後來也順利拿到7萬多元的泰達幣。

後來王姓大陸籍人士繼續用50萬元利誘吳姓女下士，希望她幫忙收集更高等及的海巡和國家機密，吳女於是試圖向海巡署的葉姓同事探聽相關機密，但被拒絕，海巡署也發現異狀，主動報請橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署指揮法務部調查局高雄市調查處進行偵辦，並約談吳姓女下士到案，檢、調發現，吳女試圖收集的資料包括 「外離島防衛計畫」、「基礎設施整合防護計畫」等國防機密，她到案後也坦承犯行，被依貪汙治罪條例違背職務之行為收受賄絡、國家安全法為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄罪嫌、刑法公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息等罪起訴。

一審橋頭地院判處吳姓女下士徒刑6年2月，檢察官認為刑期太輕提起上訴，高分院合議庭也裁定繼續延押3個月。