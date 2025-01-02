台南2024年交通事故防制達標　將朝零死亡願景政策邁進

▲台南市2024年交通安全防制工作有成，全年A1交通事故死亡人數較2023年同期減少25人、A1行人死亡人數亦減少2人，全年度防制成效符合中央政策所訂7％之降幅目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2024年交通安全防制工作有成，市長黃偉哲主持2024年12月份道安會報，聽取道安團隊全年度防制成果報告，全年A1交通事故死亡人數較2023年同期減少25人、A1行人死亡人數亦減少2人，全年度防制成效符合中央政策所訂7％之降幅目標。

台南市府團隊以「工程、教育、執法」3E策略為核心，聚焦高風險路段與族群，推動多項具體改善措施，包括高風險路段口改造、分眾交安教育與智慧執法科技應用，逐步優化用路環境，有效降低交通事故風險，同時也滾動檢討擬定2025年度「台南市道路交通安全多元提升計畫」逐步落實與精進。

市長黃偉哲表示，交通事故防制工作相當具挑戰性，須以短中長期持續滾動精進及推動，不僅是事故多寡及嚴重程度須同步思考及因應，如何普及道路安全設施，及提升用路人的安全素養，亦是重點課題所在。台南市道安團隊除了辦理「道路交通安全改善整體規劃」梳理近5年事故大數據分析作為交通環境診斷，更針對各事故熱區實施交通健檢，期在於落實與扣合中央政策及重點工作之外，更能進一步因地制宜強化本市交通安全環境，肯定道安團隊的努力及付出。

交通局長王銘德指出，交通事故不僅是表面上的數據多寡，其背後皆代表著重要的意義及參考價值，市府團隊每月追蹤轄內A1事故狀況，即時掌握事故嚴重性及重要風險因子，並針對高風險區域加強工程改善與執法，防止嚴重事故發生。針對A2事故則持續研析事故成因，瞭解用路行為問題及整體交通環境需改善的空間，全面檢討並優化本市交通環境。2024年計優化10處易肇事路段口、改造4處特殊路型路口(含圓環及非正交路口)，完成校園周邊路口行人專用時相50處、早開時相150處、標線型人行道15處、綠底行穿線10處、增加行人庇護島21處、退縮行穿線13處。並建置啟用路口多功能科技執法30處，及結合民社政、民間企業與NGO團體落實「機車」、「高齡行人」、「大型車體驗」等重點宣導工作。同時建置全國規模最大智慧優先號誌系統，爭取黃金搶救時間，提升救護車後送安全及順暢效能。

此外，道安團隊推動跨局處共同防制酒駕有成，有效降低交通事故發生。市府警察局連續3年(2021-2023年)獲內政部警政署評核「酒駕防制工作」六都第一之佳績，並獲交通部舉辦「金安獎」連續3年公開表揚「酒後駕駛防制專案」績優單位，同時獲頒2024年國家警光獎改善交通類「優等」殊榮。不僅持續精進及善用各局處資源共同防制酒駕，亦展現守護市民朋友交通安全的決心。台南市2024年除了整體及行人A1事故防制目標雙雙達標外，根據交通部2024年前三季(1至9月)數據統計，台南市30日交通事故死亡人數較去年同期下降5.5%，且觀察第四季事故狀況亦持續控制及趨緩，防制成效正逐步顯現與進步，並朝「零死亡」政策願景邁進。

交通局長王銘德表示，台南市因地廣、人車流量大及高齡化等多重挑戰，用路風險相較其他直轄市較高，為延續本市重點防制工作並滾動精進，市府團隊以國家道路交通安全綱要計畫為指導原則，並因地制宜研擬推動多項在地化策略，2025-2027年度「台南市道路交通安全多元提升計畫」將涵蓋9大行動計畫、21項策略及34項具體工作。透過改善高風險路段、推動百大路口安全計畫及校園周邊道路優化工程，並落實分齡分眾教育宣導，加強高風險族群的守法與安全意識。此外亦運用智慧執法設備，強化執法效能，嚴打高風險違規行為，為長期交通安全改善工作奠定基礎，並全力防制交通事故發生，打造安全友善的用路環境。