表現優異！全國動物保護工作評鑑　花蓮獲3獎項肯定

▲秉持對動物的尊重、愛護，花蓮打造公立動物收容所（狗貓躍動園區）。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府致力於推動動物保護工作，近日農業部公布113年22縣（巿）「全國動物收容管制」及「全國寵物管理」業務績效評鑑，花蓮縣總計獲得三個獎項，分別為「全國動物收容管制業務—優等獎、進步獎」及「全國寵物管理業務—表現優秀獎」。

縣長徐榛蔚表示，秉持對動物的尊重、愛護，努力逐步打造成為友善的城市。自110年12月14日公立動物收容所（狗貓躍動園區）落成啟用後，就一直努力以園區為碁石，結合各項活動推動認養及政策宣導，鼓勵更多民眾認識和參與動物保護工作。「動保」是一項長久持續和辛苦的多面向工作，感謝縣府同仁的努力和民眾的協助配合，攜手朝向人與動物共存、共榮、共好的目標前進。

徐榛蔚說，此次花蓮縣獲評得獎，感謝中央及各評審委員肯定縣府團隊的努力。「全國寵物管理」業務評鑑，花蓮更是全台東部唯一獲肯定的縣市。為精進花蓮縣動物保護工作，縣府不斷努力的爭取資源投入，也積極尋求公私合力，包括補助花蓮市及新城鄉公所試辦加強轄內動保工作、結合花蓮縣獸醫師公會進行政策宣導及動物疫病防控、與東森寵物雲（自強、玉里分公司）合作試辦成立動物認養小棧、攜手花蓮縣洄瀾攝影學會合作辦理毛孩攝影比賽，同時與相關社團合作，與社團法人台灣寵物保姆協會辦理特定寵物飼養宣導計畫、與社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會試辦捕獸鋏清除工作等。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮指出，「113年全國動物收容管制」及「全國寵物管理」業務評鑑期間為112年11月1日起至113年10月31日，採全國22縣（市）不分組別，並依評鑑總分予以列等。針對此次評鑑，委員對於公立動物收容所採取的「認養預約措施」、動物收容環境維護及空間藝術化等皆讚譽有加。經查全國動物收容管理系統資料統計，花蓮縣公立動物收容所近三年認領養率皆有逐年上升，分別約為21%、22%、31%。