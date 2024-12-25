淘汰率近44%！鹿谷冬茶評鑑出爐　許淑華親頒特等獎

▲南投縣長許淑華頒獎表揚鹿谷冬茶評鑑得獎茶農。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉農會及凍頂茶業生產合作社日前分別舉辦冬季高級凍頂烏龍茶評鑑和展售會，南投縣政府指出，其中鄉農會冬茶比賽共有4724件參賽，凡茶樣中帶有缺失的未入圍茶樣逾2000件，比例達43.99%，顯見競爭激烈和農會對茶葉品質的高度要求。

「2024冬季高級凍頂烏龍茶產售會」、凍頂茶業生產合作社「冬季高級凍頂烏龍茶暨新品種展售會」於21日同步登場，縣長許淑華到場向得獎茶農致賀，並頒贈匾額表揚特等獎及頭等獎得主，鼓勵茶農繼續努力，讓消費者都能喝到優質好茶，立委游顥、縣議員陳玉鈴也到場給予肯定。

鄉農會指出，今年製茶期間天氣大多晴朗，雨量減少，天氣轉為穩定乾燥，霜降後及立冬前後採收製成的茶葉沖泡後具發酵香，茶湯滋味兼具鮮爽、甘甜或甘醇，立冬後至小雪間的茶葉則具花果香或蜜香特質，香氣層次豐富，整體冬茶品質比去年好，消費者可安心選購飲用。

凍頂茶業生產合作社說，此次冬茶新品種組頭等以上發酵足，帶有花果甜香及烘焙香，茶湯滋味甜醇富活性，且餘韻感佳；烏龍組整體甘醇度較為均勻，頭等以上茶湯水色金黃澄清透亮，發酵度足且烘焙適中，帶有花香及發酵香，滋味甘醇圓滑，濃稠富韻味。

許淑華表示，鹿谷鄉茶葉遠近馳名，許多遊客會特地造訪選購，而南投世界茶業博覽會在鹿谷鄉農會等農會的協助下，一年辦得比一年盛大；除鄉農會冬茶比賽品質嚴謹，凍頂茶葉合作社也非常用心積極地輔導茶農，吸引許多青農朋友返鄉打拼，隨農民技術及科技化的進步，出產的茶葉越來越好，期盼大家持續精進，將南投好茶推銷出去。