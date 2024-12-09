特寵業評鑑出爐！花蓮33合法業者7家獲評優等　縣府貼紅榜祝賀

▲花蓮特定寵物業評鑑，獲評獲「優等」業者，花蓮縣政府張貼紅榜道賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮兩年一次的特定寵物業評鑑結果公布，今年計有7家業者評獲「優等」，花蓮縣政府由農業處長陳淑雯6日前往各獲評優等之業者營業處張貼紅榜道賀。而為了提升特定寵物業者服務品質，日前也辦理專任人員訓練。經統計，花蓮縣目前有33家合法業者，涵蓋有繁殖、買賣、寄養等不同服務項目，如民眾有需求，請記得洽尋合法業者。

縣長徐榛蔚表示，國人飼養毛孩數量與日俱增，相對應的服務需求也日益成長。今年花蓮遭逢多次天然災害，其中也有業者的營業場所在晚間發生火災，顯示特定寵物業者在管理層面，災害預防也必須要強化風險意識。此外，服務品質是堅定產業發展的碁石，所以陪同業者提升服務品質，才能對民眾提供正向的消費保障。

農業處長陳淑雯說明，因應不確定之災害發生的預防或因應，縣府在8月中旬曾辦理3小時的特定寵物業消防訓練課程。而由於國內與時俱進的法令規定修正（如預計114年8月1日起，飼養貓隻的飼主必須為其寵物植入晶片……等），在日前教育訓練規劃中，也邀請展正國際法律事務所黃偉琳律師等講師，分別講授分享寵物食品相關法規等課題。

陳淑雯說，面對常與民眾相關的樣態，希望透過教育訓練，提升業者的服務品質。而對於縣內33家合法特寵業的管理，今年也配合法令規定，進行每兩年一次評鑑，此次總計有7家獲評「優等」（包括繁殖業者2家及寄養業者5家）、11家「甲等」(包括繁殖業者6家、買賣業者1家及寄養業者4家)，其餘為乙等及丙等。對於評鑑成績結果，縣府也將公告周知。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）所長周黃得榮指出，因應今年特寵業評鑑，農業部也廣邀各界討論，並修改評鑑評分標準，內容涵蓋包括寵物飼養場所及主要設施（明確評分飼養場所設施大小、妥善或隔離空間等項）、寵物照顧管理情形（針對濕度、溫度、通風等環境及緊急事件時處理）、寵物繁殖買賣紀錄、資訊文件、寵物晶片使用情形、消費者權益保障情形及配合動物保護工作情形……等。

動防所長周黃得榮補充，國內特定寵物（犬貓）業強制納管，若民眾有意經營特定寵物業，務必須經過申請許可始得對外營業，以免違法遭受裁罰；而民眾倘若有購買或是寄養需求，也務必要注意選擇取得許可證之合法業者，才能保障毛孩與飼主的權益。如有發現相關不法，可在即時保全證據後，檢具資料逕向動防所檢舉通報。

