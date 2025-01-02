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民眾黨湧入黨潮　PTT「一堆人曬截圖」他喊：這3字代表一種理想

▲▼民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會。（圖／民眾黨提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，二進二出台北地方法院，第一次羈押庭以3000萬元交保，檢方抗告成功後，第二次法院裁定再加保4000萬元，檢方昨（1日）再次抗告成功，台北地院將於今召開第三次羈押庭。值得注意的是，PTT上突然出現許多回文，一票網友突然曬出自己繳納黨費成為民眾黨黨員的截圖。

有網友在PTT的Gossiping板貼出新聞，是柯文哲向小草喊話「不希望整個黨被拖累」，拜託大家繼續支持民眾黨。就有一票網友回文該篇八卦文，紛紛貼出1萬元民眾黨黨費繳納證明。

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至於動機，有網友表示過程中一直是觀望態度，但這次的偵查令他覺得很噁心，「一個法治國家，竟然有完全不同的兩套標準」、「這錢，不是給民眾黨，也不是給柯文哲，而是給相信台灣應該是個法治民主國家的人。」

還有人自稱從沒捐錢給民眾黨，頂多網上支持和投票，從沒想過入黨，「經過這次，我真的覺得這個國家太爛了，我希望我的力量能成為讓國家更好的一個小小齒輪」，這次他想成為黨員，是因為他想監督民眾黨，「我希望民眾黨不要學壞、走偏，能夠一直執行阿北創黨的理念和精神。」

也有網友說，「期待政黨能繼續三黨不過半，期待早日台灣內部能和解，不要在內部再繼續找敵人了，愛台灣不是你們的專利。」其中，有網友高呼，「柯文哲不是聖人，但這三個字代表著一種理想。殺了一個柯文哲，還有千千萬萬個柯文哲，始終相信正直跟善良必定能戰勝邪惡。」

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