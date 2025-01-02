曝柯文哲已全盤失利！財經網美狠批「徹底完敗」：簡直豬頭豬腦

▲胡采蘋認為無論柯文哲是否涉及收賄，目前人設崩塌已經完敗。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，日前更裁7000萬元交保，31日北檢再度提出抗告，高院1日撤銷原交保裁定、發回台北地院更裁，台北地院預計於今（2）日晚間6時召開第三次羈押庭。財經網紅胡采蘋發文分析，認為柯文哲如今已經全盤失利，「有收賄是貪污，沒有收賄是沒有腦，無論哪一條戰線都是徹底完敗」，更嚴厲抨擊：「這種行徑簡直豬頭、豬腦、豬八戒」。

柯文哲先前被以3,000萬元交保，並限制出境、出海、住居。然而，北檢不滿裁定，提出抗告。高等法院合議庭撤銷原裁定，將本案發回台北地方法院重新裁定，北院最終提高保釋金至7,000萬元，同時要求其佩戴電子腳鐐接受科技監控，限制住居、出境、出海，除家庭生活及工作必要範圍外，不得接觸案件相關被告及證人。北檢不服裁定再度提起抗告。

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胡采蘋針對柯文哲貪污案發文分析指出，目前民眾黨採取的策略是緊咬貪污防線，試圖將柯文哲的清白與檢方是否找到金流連結起來，可是她提醒不要被對方引導方向，「這就是一種議題設定的手法，所有人去跟著這條線打就錯了。」

她強調檢方有找到金流是一回事，沒有找到金流更嚴重，「一個首都市長顢頇到人事不知，去建商的豪宅唱歌，沒收錢還全部蓋章通過，隨便送人大把的樓地板面積。」胡采蘋指出，這種行為早已超越單純涉嫌圖利罪的範疇，痛斥這樣的行為簡直就是愚蠢至極，「這種行徑簡直豬頭、豬腦、豬八戒，很難想像這個人還幹出過多少瞎事」。

胡采蘋最後重申，「跟著他們討論是否有金流就是走錯方向」，她認為無論柯文哲是否收賄，都已經全盤失敗，「柯文哲如此行徑，有收賄是貪污，沒有收賄是沒有腦，無論哪一條戰線都是徹底完敗，不必隨之起舞」。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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