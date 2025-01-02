下週強烈冷氣團凍6天　專家：將降至10℃以下

▲今(2)日「東北季風」影響，各地皆有局部短暫雨的機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(2)日「東北季風」影響，各地皆有局部短暫雨的機率，山區雨勢較大。下週強烈大陸冷氣團報到，部分平地10度以下，影響時間長達6天。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(2)日「東北季風」影響，中層雲通過，各地皆有局部短暫雨的機率，山區雨勢較大；各地白天微涼，早晚仍偏冷。各地區氣溫為：北部13至19度、中部14至21度、南部16至24度、東部15至23度。

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▲左圖：中層雲遮蔽台灣上空。右圖：下週二(7日)大陸高壓籠罩，降水區離台灣都很遠。（圖／洩天機教室）



明日、週六(3、4日)仍受「東北季風」影響，中層雲遠離、西半部轉為晴朗的天氣，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率。下週(5)日「東北季風」減弱、氣溫回升。

下週一至週六(6至11日)勢力強大的冷空氣南下，影響時間也較久，將帶來一段「偏乾、晴冷」(右圖)的天氣；下下週(12)日起冷空氣才逐漸減弱。目前各國模式對強度的調整，仍以「強烈大陸冷氣團」(10度<台北測站≦12度)的機率較高，部分平地將降至10度以下，達發布「低溫特報」的條件。但愈接近期末(第8至10天)的資料，不確定性愈大，各國模式又會如何調整？應持續密切觀察。