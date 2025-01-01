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急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式下周四晚間8時850百帕氣溫及風場模擬圖（上圖左）顯示，零度（紅）線在北部近海；最新美國模式同時的模擬圖（上圖右）顯示，零度（紅）線在北部陸地，比歐洲模擬強。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

急凍5天！氣象專家吳德榮提醒，下周一另一波冷空氣開始南下，下周二至下周五勢力強大的冷空氣持續南下，影響時間也較久，目前各國模式強度的調整，以強烈大陸冷氣團的機率為最高，部分平地又將降至10度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日中層雲籠罩，低層東北風漸減弱，山區、東半部偶有局部短暫雨，西半部平地偶飄零星小雨，白天微涼舒適，早晚仍偏冷，西半部空氣品質不佳應注意。

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吳德榮表示，周四至周六東北季風增強，周四中層雲續籠罩，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫略降；周五西半部雨後多雲；周六西晴東偶雨；周日東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮提醒，最新各國模式模擬，下周一另一波冷空氣開始南下，下周二至下周五勢力強大的冷空氣持續南下，影響時間也較久，將帶來一段偏乾冷的天氣，目前各國模式強度的調整，以強烈大陸冷氣團（10度<台北測站≦12度）的機率為最高，部分平地又將降至10度以下，而達到發布低溫特報的條件；但越接近期末（第8至10天）的資料不確定性越大，是否會調整得更強？應密切觀察。

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