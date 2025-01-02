2縣市大雨特報！　下週冷氣團冷3天

▲南方雲系北移2縣市大雨特報。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

南方雲系北移，今(2)日南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率。今晨最低溫出現在苗栗縣三灣12.9度，今天台灣西半部及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。

今天（2日）受到南方雲系北移影響，各地雲量偏多且降雨機率偏高，台灣西半部及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率，台灣其他地區及澎湖亦有局部短暫雨，金門則有零星短暫雨，馬祖為多雲；受到雲量及降雨影響。

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白天溫度回升不明顯，台灣各地及澎湖、金門高溫約18-21度，馬祖約14度左右，各地早晚較涼，台灣各地及澎湖低溫約15-18度，馬祖、金門約12、13度。

▲南投、花蓮大雨特報。

1/3(五)東北季風增強，1/4(六)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；1/3(五)清晨南方水氣逐漸減少，轉為東北季風迎風面的降雨為主，大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲；1/4(六)降雨持續趨緩，大台北、東半部地區及恆春半島轉為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

1/5(日)東北季風稍減弱，北部、東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，臺灣北方有微弱低壓通過，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲下週一有大陸冷氣團來襲。

1/6(一)大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，1/7(二)、1/8(三)大陸冷氣團影響，北部及東北部整天天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；此波冷空氣偏乾冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度:未來一週氣溫以下週一後下降較為明顯，1／3(五)-1／5(日)受東北季風影響，氣溫稍降，西半部、東北部低溫約13-16度，花東約16-17度，澎湖整天16-18度，金門整天12-18度，馬祖整天11-15度；1/6(一)南下的冷空氣強度有更強，各地低溫將再下降約1-2度。