　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況：根本沒錢

記者葉國吏／綜合報導　

YouTuber蔡阿嘎在去年6月揭發資深員工蘿拉濫用職權，與廠商簽訂「AB合約」從中獲利千萬元。12月31日，蔡阿嘎上傳影片「蘿拉事件討債全紀錄」，結果蘿拉疑似已經脫產。

▲▼【蘿拉事件。討債全紀錄(上)】強制執行、扣押查封財產，結果根本沒多少錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎新片【蘿拉事件。討債全紀錄(上)】強制執行、扣押查封財產，結果根本沒多少錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎表示，蘿拉在律師和法院公證人見證下簽署公證書，承認不法所得約千萬元，因此他未提出民事告訴。不過，後來又查出蘿拉有8位數的不法所得，蔡阿嘎表示將進行刑事與民事訴訟。由於蘿拉一再推託不願付款，蔡阿嘎向法院申請扣押蘿拉名下財產，並支付了千分之8的執行費，約幾十萬元後，法院開始進行強制執行。

▲▼【蘿拉事件。討債全紀錄(上)】強制執行、扣押查封財產，結果根本沒多少錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

法院首先清查蘿拉名下財產，發現她的存款僅有2萬多元，股票證券約40至50萬元，保險則因屬於免於強制執行的範圍而無法扣押。因此，蔡阿嘎至今仍未拿到任何款項。蔡阿嘎表示，第二步會與執法人員前往蘿拉住處查封財產，包括4個包包和1個Gucci小包包，並花費3萬多元進行鑑價，後續法拍所得將分配給債務人。

影片中，蔡阿嘎透露，去年11月兩次與執法人員到蘿拉新北租屋處和台中戶籍地查封財產的過程。蘿拉家人見到執法人員態度囂張，質問為何要這樣對她女兒，並稱蘿拉轉給她的錢是孝親費，讓執法人員無法查扣。蔡阿嘎抱怨「曠日廢時」，還要支付律師費。他批評說，照程序申請強制執行，但公文發下來後，蘿拉早就脫產了。

▲▼【蘿拉事件。討債全紀錄(上)】強制執行、扣押查封財產，結果根本沒多少錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

網友們對蔡阿嘎的遭遇表示同情和支持，有人說「真的是年度大片」、「希望正義得以伸張」。也有網友指出「看完台中的這段就知道為什麼這人會這樣，家長這樣根本在包庇她」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊
26歲陸男突腦梗塞！原因竟與「背包」有關
快訊／玉山今早「雨夾冰霰」　地面冰塊明顯可見
快訊／特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸　疑恐
三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」　登CNN、BBC版面
柯文哲二度被撤保　北院追查「7件事」避串供
聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／玉山今早「雨夾冰霰」　地面冰塊明顯可見

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

命理師預測「2025台灣國運」：股市震盪大　10月後小心

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況：根本沒錢

2縣市大雨特報！　下週冷氣團冷3天

台北市跨年晚會結束「螢幕播央視節目」！觀傳局將究責

和前女友「互傳生日快樂」被抓包！　妻反應讓他崩潰了

麗寶樂園跨年煙火「偷跑15秒」原因曝　竟是擊發頻道被干擾

明全台有雨！周末轉乾　下周一迎冷氣團連凍5天

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

快訊／玉山今早「雨夾冰霰」　地面冰塊明顯可見

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

命理師預測「2025台灣國運」：股市震盪大　10月後小心

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況：根本沒錢

2縣市大雨特報！　下週冷氣團冷3天

台北市跨年晚會結束「螢幕播央視節目」！觀傳局將究責

和前女友「互傳生日快樂」被抓包！　妻反應讓他崩潰了

麗寶樂園跨年煙火「偷跑15秒」原因曝　竟是擊發頻道被干擾

明全台有雨！周末轉乾　下周一迎冷氣團連凍5天

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

紐約地鐵再爆攻擊！　隨機「推人墜軌」恐怖畫面曝光

成人網紅新年願望「1年達成千人斬」　500人必須是處男

快訊／玉山今早「雨夾冰霰」　地面冰塊明顯可見

恭喜！「3星座」2025財富翻倍　身價要上漲了

日百萬YTR新年痛別「2歲罕病兒」：才說明天再來看你…

快訊／特斯拉Cybertruck在「川普酒店門口」爆炸　疑恐攻釀1死7傷

清大校花訪台爆紅　彭弋航獲選2024年度學生

五月天跨年演唱會「催淚聲音」是她！阿信親揭3彩蛋…飛機張董開的

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

2縣市大雨特報！　下週冷氣團冷3天

越晚雨越大！明天全台有雨　下周冷氣團報到北部13度

和前任「互傳生日快樂」被抓包！妻反應讓他崩潰了

北市跨年晚會後「播央視節目」　觀傳局將究責

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

今明「全台有雨」　下最大時間曝

蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況

恭喜！　5生肖2025旺爆

「北部最強煙火」一票讚爆這：不想再看101

夫領38萬年終「帶公婆飛日本」！給岳母2萬台灣玩

明全台有雨！周末轉乾　下周一迎冷氣團連凍5天

霸王級寒流要來了？負北極振盪訊號出現

全台下2天！　下周恐入冬首波寒流

更多熱門

相關新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

百萬YouTuber蔡阿嘎近期針對前員工蘿拉（林沛蓁），利用AB合約詐財破千萬的事件，與夥伴蔡宗翰、耶嫩及警方、法院人士登門強制執行，影片顯所釣出「網紅聖結石（曾聖傑）疑是蘿拉的房東」。對此，聖結石1日深夜發文證實，林沛蓁確實使用他旗下的工作室，而且事件爆發到12月31日林沛蓁發文坦承涉及不法情事前，他都是依「無罪推定原則」處理，同意林沛蓁持續依合約合理使用位於蘆洲的辦公室（住所）。

蔡阿嘎資深員工「討債半年罕開罵」

蔡阿嘎資深員工「討債半年罕開罵」

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」寒心：她的眼淚是種表演

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」寒心：她的眼淚是種表演

耶嫩力挺蔡阿嘎揭私下為人！　「昔遭蘿拉欺壓」黑幕起底

耶嫩力挺蔡阿嘎揭私下為人！　「昔遭蘿拉欺壓」黑幕起底

蘿拉搞AB合約「3點控訴蔡阿嘎」　她傻眼：反咬得有證據吧？

蘿拉搞AB合約「3點控訴蔡阿嘎」　她傻眼：反咬得有證據吧？

關鍵字：

蔡阿嘎

讀者迴響

熱門新聞

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

柯文哲遭羈押可能性高！林智群揭主因

濟州航空空難「女星摯友是罹難者」！事發前才見過面

南韓史上最慘空難269死　險釀第3次世界大戰

歌迷點「超冷門歌曲」被跳過　五月天阿信突道歉

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面