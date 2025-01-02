蘿拉討債全紀錄！　蔡阿嘎還原「強制執行」實況：根本沒錢

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎在去年6月揭發資深員工蘿拉濫用職權，與廠商簽訂「AB合約」從中獲利千萬元。12月31日，蔡阿嘎上傳影片「蘿拉事件討債全紀錄」，結果蘿拉疑似已經脫產。

▲蔡阿嘎新片【蘿拉事件。討債全紀錄(上)】強制執行、扣押查封財產，結果根本沒多少錢。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎，下同）

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蔡阿嘎表示，蘿拉在律師和法院公證人見證下簽署公證書，承認不法所得約千萬元，因此他未提出民事告訴。不過，後來又查出蘿拉有8位數的不法所得，蔡阿嘎表示將進行刑事與民事訴訟。由於蘿拉一再推託不願付款，蔡阿嘎向法院申請扣押蘿拉名下財產，並支付了千分之8的執行費，約幾十萬元後，法院開始進行強制執行。

法院首先清查蘿拉名下財產，發現她的存款僅有2萬多元，股票證券約40至50萬元，保險則因屬於免於強制執行的範圍而無法扣押。因此，蔡阿嘎至今仍未拿到任何款項。蔡阿嘎表示，第二步會與執法人員前往蘿拉住處查封財產，包括4個包包和1個Gucci小包包，並花費3萬多元進行鑑價，後續法拍所得將分配給債務人。

影片中，蔡阿嘎透露，去年11月兩次與執法人員到蘿拉新北租屋處和台中戶籍地查封財產的過程。蘿拉家人見到執法人員態度囂張，質問為何要這樣對她女兒，並稱蘿拉轉給她的錢是孝親費，讓執法人員無法查扣。蔡阿嘎抱怨「曠日廢時」，還要支付律師費。他批評說，照程序申請強制執行，但公文發下來後，蘿拉早就脫產了。

網友們對蔡阿嘎的遭遇表示同情和支持，有人說「真的是年度大片」、「希望正義得以伸張」。也有網友指出「看完台中的這段就知道為什麼這人會這樣，家長這樣根本在包庇她」。