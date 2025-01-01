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基隆推「兵e智慧服務台」　輕鬆掌握兵役手續更便捷

▲基隆推「兵e智慧服務台」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市民政處推出「兵e智慧服務台」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

兵役是每位適齡男性都需面對的人生課題，而如何讓兵役事務更加便利透明，是基隆市政府的重要目標。基隆市民政處推出「兵e智慧服務台系統」，透過科技與智慧服務的結合，讓役男及市民能更輕鬆掌握兵役相關資訊。本周「基隆Podcast」邀請民政處長張淵翔介紹智慧系統功能，也以過來人身分提供當兵建議。

民政處長張淵翔表示，「兵e智慧服務台系統」的開發初衷在於滿足國防需求，同時讓役男能快速掌握自身兵役狀況，並提升業務辦理效率。系統主要包含三大核心功能：徵兵四部曲資訊：役男可即時查詢兵役調查、體檢通知、抽籤日期以及入伍通知等四個重要階段，確保掌握每一時程與流程進度。兵役小幫手：提供常見兵役問題的快速解答，讓役男及家人能方便了解相關政策與規範。圖像化體位區分功能：協助役男清楚了解自身體位狀態，便於規劃未來兵役安排。

▲基隆推「兵e智慧服務台」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、基隆市民政處長張淵翔（右）。

此外，系統內建AI語音客服功能「小e」，針對役男可能遇到的特殊問題提供進一步支援。例如，有役男可能會遇到出入境申請、提早或延後入伍的需求，這些都可透過「小e」即時獲得解答，減少來回查詢的時間與困擾。「徵兵四部曲」的準確掌握對役男尤為重要，張處長特別提醒，每一階段都需按時完成相關作業，確保兵役進程順利進行。透過「兵e智慧服務台系統」，市民不僅能更輕鬆處理兵役事務，也能在需要時快速獲得協助，真正實現科技為民服務的初衷。

余治明也分享自己當兵的經驗談，在部隊結訓前會拍攝與長官弟兄的大合照，攝影師常會問是否有人要加購沖洗，自己與同袍多月相處的情感，在當下很容易一時衝動購買，但似乎再也用不到。此外自己也曾被教召過兩次，一進去大部分的裝備都排列整齊的在寢室的床位，班長建議如果不合身可以跟隔壁床位置換裝備，所以越早到就越有優先換裝的優勢，如果有衛生習慣問題，可以攜帶枕頭巾或乾淨毛巾鋪在枕頭上。

張淵翔最後呼籲市民踴躍使用「兵e智慧服務台系統」，讓兵役事務不再是負擔，而是科技助力下的便利旅程。

▲基隆推「兵e智慧服務台」。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

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