宋旻浩爆當爽兵！韓警證實立案調查　最慘恐「二度入伍」重新服役

▲ 宋旻浩被D社爆出當爽兵。（圖／翻攝自IG／realllllmino）

記者陳宛貞／編譯

南韓團體WINNER成員宋旻浩被爆以社會服務要員（類似台灣替代役）服役期間出勤不實，警方證實接獲兵務廳委託，已將宋旻浩以嫌疑人身分立案調查，兵務廳將根據調查結果評估後續處置，不排除要求重新服役。

根據《韓聯社》，麻浦警察署26日證實，兵務廳於本月23日委託警方調查，當天便以嫌疑人身分將宋旻浩立案，預計對兵務廳委託事項進行討論後，判斷宋旻浩是否違反《兵役法》。

據悉，兵務廳立場是若經警方確認宋旻浩服役態度有問題，即便他已於23日退伍，也應撤回退伍令，重新服完未確實服役的時數。兵務廳相關人士對此說明，「因警方調查更加準確，兵務廳不會自行調查。」

宋旻浩去年3月起在首爾麻浦區某機關擔任社會服務要員，17日被知名媒體Dispatch（簡稱D社）爆料他出勤造假。經紀公司YG娛樂回應，「難以確認藝人服役相關細節」，「但病假事由與服役前開始接受的治療有關，其他休假也均依規定安排使用」。

首爾市長吳世勳則於24日表示，「近期一名以社會服務要員出勤的藝人因怠慢職務引發爭議」，強調「絕不能因部分人員怠慢服役，使社會產生剝奪感，增強對服兵役的反感」，下令對該市所有社會服務要員出勤狀況展開全面調查，將根據調查結果採取嚴厲措施，有必要將積極向兵務廳建議改善制度，「以實現公平的兵役義務」。

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