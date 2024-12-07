「受不了台灣氣候」滯留國外躲兵役　博士男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

博士畢業的男子阿志（化名）2020年間以就學名義申請出境，卻一直滯留在國外，屆期仍未返台服兵役，因而挨告；他的父親證稱，兒子知道不當兵會觸法，「但他說，台灣氣候他受不了」。台北地院法官日前審理之後，依妨害役男徵兵處理罪判處阿志有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿志以就學名義出國，卻滯留在國外不肯回台服兵役。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿志2020年2月間出國就學，迄今已經超過出境就學最高年齡限制，應該立即返台服兵役，但區公所今年1月間發函催告，並在催告滿3個月之後排定役男徵兵檢查，並在5月間以公示送達程序公告，但阿志仍滯留國外不願意回來，至今都未能接受徵兵處理。

全案經新北巿政府函送偵辦。阿志的父親在接受偵訊時證稱，兒子知道要服兵役，也知道不當兵會觸犯刑法，「但他說，台灣氣候他受不了」。

台北地院法官認為，阿志以就學名義申請核准出境，之後卻滯留國外不歸，經催告仍未在期限內返台接受徵兵處理，不僅破壞兵役制度的公平性，還妨害役政機關對於兵役事務的有效管理，損及潛在國防動員兵力，最終依妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。