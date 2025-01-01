波多黎各全島大停電！130萬人「摸黑跨年」　復電至少等24小時

▲ 波多黎各發生大規模停電。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地準備迎接新年之際，波多黎各12月31日卻發生大停電，影響範圍擴及全島，截至當地上午10時15分僅13.5%用戶有電，尚有約130萬人跨年夜無電可用，完全修復恐怕還需要24至48小時。

綜合《美聯社》等外媒，主要向該島供電的民營能源公司Luma Energy說明，此次停電原因可能是地下電纜故障。波多黎各總督皮爾路易西（Pedro Pierluisi）表示，已要求Luma提出解釋及解決方案。

大停電不僅影響居民日常生活，也使即將到來的跨年活動陷入混亂。首府聖胡安居民奧提茲（Jeanette Ortiz）原先打算邀請家人齊聚迎新年，卻因停電被打亂計畫，所幸家中有備用發電機維持基本電力，但還是無法使用爐子、吹風機和微波爐等電器。

奧提茲有些親戚住在治安較差的地區，因停電不得不放棄慶祝跨年，提早返家，以免夜間在漆黑街道上走動的危險。

波多黎各居民對停電習以為常，自2017年颶風瑪麗亞（Hurricane Maria）重創電力系統過後，停電情形愈發頻繁，去年6月一次停電影響多達35萬用戶，不過31日跨年夜災情較先前嚴重許多。

有親戚住在島上的剛薩加大學副教授亞伯拉罕（Jenaro Abraham）指出，停電問題源於波多黎各在美國殖民統治下的結構性危機，批評2017年颶風肆虐後時任總督推動電網私有化，放任如Luma等企業利用波多黎各局勢牟利，引發當地居民不滿與憤怒。

針對電力問題爭議，將於2日就職的總督當選人岡薩雷斯-科隆（Jenniffer González-Colón）計畫任命一名「能源沙皇」，檢視與Luma的合約，並尋求與另一家電力網營運商合作。