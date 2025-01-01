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川普2.0震撼來襲　全球中央看政經新變局

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國當選總統川普即將上任，為全球局勢帶來不確定性。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普即將就職，美國的亞洲盟友對商人本色的他心生諸多疑問。專家認為，地緣政治現實將會迫使川普對亞太維持駐軍，但不無與各國重新談判的可能。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，對華府的亞洲盟友而言，川普（Donald Trump）即將重掌白宮帶來的不確定性，來得不是時候。

中國不斷投入軍事和核武現代化的同時，對南海和台灣的主權聲張也越來越蠻橫霸道。北韓同樣升高好戰言論，並高調發展非法核計畫。在俄羅斯揮軍烏克蘭之際，北京和平壤都擴大對莫斯科的支持，使得亞洲與已然破碎的歐洲和平有了連結。

正當俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）處於敵對狀態，中國不僅加強與莫斯科的安全關係，還被控藉由購買俄國出口品及將軍民兩用貨品供應給俄國軍火庫，來為莫斯科能夠繼續打仗做出貢獻。

與此同時，北京升高對台灣的文攻武嚇，近幾個月來並在南海出動海警用水砲甚至斧頭攻擊菲律賓船艇。

亞太各地的觀察家認為，與美國結盟的亞洲國家領導人，對川普心生諸多問號。

例如：川普會不會要求盟邦提高國防開支到超過可負擔的程度？如果做不到，川普是否可能採取撤離美軍這類極端舉動？從商場跨入政壇的川普會不會想辦法跟中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩或俄羅斯統蒲亭（Vladimir Putin）談成交易，造成美國盟友的利益受損？

不過，新加坡南洋理工大學的拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，對於川普回歸，亞洲各國不會只想到可能的不利情況，因為亞洲對於即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）也存在一種看法，認為他在烏克蘭相關決策上時有遲疑，導致烏克蘭情勢更艱困。

許瑞麟說：「隨著川普即將上台，有人可能對他重燃一些希望，認為他在危機處理上將不會和拜登一樣，會更加果決。」

然而也有人擔憂，川普政府預期對中國採取更強硬的經濟政策，可能導致美中兩國的軍事對話更不順暢，造成雙方衝突風險升高；或是美國盟邦若因華府開徵的新關稅而受傷，可能別無選擇只能更加依賴世界第2大經濟體中國。

此外，川普會如何處理台灣議題，也不無疑問。長期以來，台灣被視為是最有可能引發美中衝突的潛在引爆點之一。

有別於拜登一再打破美國長期以來刻意為之的戰略模糊政策、表明台灣若遭中國入侵美國將予以保衛，川普今年稍早似乎削弱美國對台關係，他接受彭博（Bloomberg News）訪問時表示，華府對於台灣而言「跟保險公司沒有兩樣」，台灣為了國防應向美國支付費用。

川普10月則告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal），如果中國「進入台灣」，他會對中國課徵150%到200%的關稅。

儘管如此，川普的準國務卿人選、美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）堅定支持台灣。川普的副手范斯（JD Vance）也質疑過，若美國不斷供應防空系統給烏克蘭，一旦中國發動攻擊，美國對於援助台灣防禦的能力可能因此受損。

美國亞洲盟邦的安全數十年來由美國支持，美軍派駐當地的海外現役部隊人數比世界任何其他地方要多。在與美國簽有共同防禦條約的韓國和日本，有數以萬計美軍駐防在當地的大片基地。美國和菲律賓、澳洲也簽有這類條約，意味一旦這些國家遭到攻擊，美國必定伸援。

但現在他們準備面對1位曾抱怨盟邦「不勞而獲」的美國領導人回歸。在川普眼中，那些國家對國防付出的費用太少，對獨裁者姑息；他主張美國對於全球事務的責任，應該採取「美國優先」的做法。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）主張，川普的「優先要務絕大部分放在經濟關係上，以及著重美國在經濟上不會輸給中國」，而幾乎沒有跡象顯示，「他對於東亞的軍事或戰略平衡的深感興趣」。

羅傑文說，川普雖然「無疑對於美國擁有強大軍隊來自我防衛感興趣，…但他對於美國成為（世界）不可或缺的強權、在全球安全事務扮演獨一無二的角色，則不感興趣。」

許瑞麟則認為，地緣政治的現實和情況，將迫使川普想辦法讓美國在亞洲維持駐軍。「與其直接撤軍，我想到的情況比較會是重新談判。」

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