101跨年「最意外1大咖」超好聽　萬人暴動：第一次看到她下半身

網搜小組／劉維榛報導

今年台北101跨年晚會，請來唱跳天團Energy與韓國女團Apink等，而最令網友感到驚艷的是神秘嘉賓加拿大聲樂老師Rozette，有網友看著轉播紛紛疑惑拋問，「這位女歌手是誰呀？好會唱哦！」底下引來4萬人也聽到耳朵懷孕，「太厲害了可以請到她」、「第一次看到下半身XD」、「她是大部分線上歌手的天敵」。

一名網友在Threads轉貼101跨年演唱會影片，看到一位外國女人飆唱名曲《Listen》，充滿爆發力的嗓音，讓原PO聽到全身酥麻，並驚訝拋問「這位女歌手是誰呀？好會唱哦！」

文章引來破4萬人狂讚，「聽說她嗓子受傷或感冒還什麼的，很厲害」、「強，跟她合唱的光頭都走音了，但她穩到不行，還拍拍光頭」、「在此之前我真的以為音響很爛」、「根本今年台北場最意外的大咖，結果竟然都沒宣傳？太驚喜了吧」、「聲樂老師！台北竟然有請她」、「早知道有她，我就看轉播了，不能錯過」、「老師居然有來太扯了」。

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Rozette這次以神秘嘉賓的身分獻唱，她除了與YELLOW黃宣飆唱《Shallow》，更獻唱神曲《Listen》震撼全場，事實上，Rozette這次抱病來台，聲帶發炎吃了不少藥，但歌喉實力依舊高水準。

▼Rozette歌喉驚豔全場。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲，畫面由台北市府觀傳局提供。）

