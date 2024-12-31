輝達亞洲最大客戶！　字節跳動明年擬「砸70億美元買晶片」

▲字節跳動2025年擬斥資70億美元買輝達晶片。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體消息指出，中國網路科技公司字節跳動（ByteDance）計劃2025年斥資最多70億美元，從中國以外地區購買人工智慧（AI）晶片大廠輝達公司（NVIDIA）最先進的AI晶片。

根據美國科技新聞網站The Information報導指出，字節跳動正積極進軍AI市場，計劃在 2025年前投資高達70億美元來採購輝達先進AI晶片，並已通知相關供應商此項計劃。

知情人士透露，字節跳動已通知部分數據中心供應商和銀行，預計到2025年將在AI晶片、數據中心及其他硬體（如海底電纜）上投入超過200億美元，其中近70億美元用於海外雲端計算服務，以充分利用輝達的AI晶片。

報導指出，全球科技諮詢公司Omdia在數周前估算，字節跳動已成為中國內部甚至亞洲最大的輝達AI晶片買家。

兩位知情人士透露，這項計劃將由字節跳動的共同創辦人張一鳴主導；雖然他已卸任 CEO 職務，但仍參與公司重大決策，他近期正與東南亞及其他海外地區的數據中心營運商談判，確保能取得明年將推出的下一代輝達Blackwell 晶片。

報導提到，字節跳動利用了美國法規漏洞，一直在海外資料中心使用輝達的Hopper人工智慧晶片。

彭博報導，字節跳動發言人聲稱，美媒The Information報導的資訊不實，但沒有就此加以詳述；輝達發言人則拒絕置評。