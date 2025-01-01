狠酸政院「縮頭烏龜」　綠委：我們在前線後勤補給在哪

▲藍白強推3法修正，不滿群眾在法案3讀前夜聚集在立院外抗議。



圖文／鏡週刊

立法院藍白陣營聯手在20日通過具爭議的《財政收支劃分法》《憲法訴訟法》《公職人員選舉罷免法》三法修正。本刊調查，民進黨團固然對藍白陣營的鴨霸感到憤怒，但對執政團隊的內部溝通也不是沒有意見，尤其《財劃法》的修法過程，讓許多綠委對行政院相當不滿。

事實上，《財劃法》修正早從10月就開始進入審議程序，民進黨團成員對於政院一直不提對案、只用檢討水平分配來搪塞感到不滿，一名綠委在法案三讀後對本刊直言：「黨團打架只是幫政院爭取時間，法案不可能不過，行政院不要再做縮頭烏龜，應該務實面對、提前想好法案通過後該怎麼辦」。

▲立法院本會期修法遭在野陣營主導，讓執政團隊憂心不已。

一名黨內幹部坦言，確實很多綠委不滿行政部門未及時提出試算內容、支撐立院攻防論述，要資料都要不到，但這名黨內幹部也為行政團隊緩頰，他認為，在野黨在二讀前臨時提出修正動議、讓前面討論全部翻盤，確實也讓行政部門應對困難。

▲《選罷法》通過後，民眾連署罷免需檢附身分證影本。

綠委則說，從520以來，行政立法溝通不足的問題一直存在，就《財劃法》而言，中央政府預算分配比例變少，「是不是若砍6,000億就全給地方做、砍3,000億就減半」這些政院早該配套想好，但法案三讀過後，連各縣市新增多少預算，都是立委辦公室自己試算、自己拿出來打，黨團內很不滿，「我們在第一線對抗，政院提供的子彈在哪？」

綠委說，從民眾瘋搶台灣尚勇春聯就可以看出，群眾還是在，只是要看議題；若有好議題，公投才推得起來，若沒有好的論述支撐，只為動員而動員，執政的民意基礎不會擴大。



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