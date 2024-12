烏俄開戰以來第一次！　基輔：烏克蘭無人艇摧毀俄羅斯直升機

▲烏克蘭無人艇首次摧毀俄羅斯直升機。(圖/翻攝自X)

文/中央社

烏克蘭軍情機構2024年12月31日表示,烏軍1艘無人艇在黑海擊落俄羅斯1架直升機,同時還擊中俄軍的另1架直升機,據稱這是烏軍無人艇首次擊落空中目標。

路透社報導,烏克蘭國防部情報總局(HUR)在社群平台Telegram發文表示,烏軍搭載飛彈的MAGURA V5型無人艇在克里米亞半島西部的塔克漢庫克角(Cape Tarkhankut)戰鬥中,擊落俄軍的1架Mi-8直升機。

烏克蘭國防部情報總局表示,這是烏軍無人艇首次擊落空中目標。

For the first time in the world, a Russian Mi-8 helicopter was destroyed using a Ukrainian Magura V5 sea drone



Today, during a battle in the Black Sea near Cape Tarkhankut in temporarily occupied Crimea, a Russian Mi-8 helicopter was destroyed using R-73 “SeeDragon”… pic.twitter.com/XKUozB6BhL