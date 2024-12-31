美軍援烏克蘭800億　提供防空系統、火炮與無人機

▲烏克蘭士兵操作無人機。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

美國國防部30日宣布，將提供近25億美元（約台幣800億元）的額外安全援助支持烏克蘭，協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略。

▲烏克蘭部隊使用小型多管火箭系統（MLRS）（圖／路透社）

國防部說明，此次援助計劃包括12.5億美元的總統撥款權力計劃，以及透過烏克蘭安全援助倡議提供的12.2億美元，內容包含防空系統、火炮、火箭系統彈藥、反坦克武器與無人機系統等。

▲120毫米迫擊砲彈。（圖／路透社）

國防部強調，「我們與超過50個盟國和合作夥伴的持續努力，透過烏克蘭防務聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）確保烏克蘭擁有在戰場上取得成功並捍衛主權所需的一切。」烏克蘭防務聯絡小組（UDCG）由國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）於2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後成立，由約50個國家組成，定期會議討論烏克蘭的安全需求。

▲烏克蘭頓內茨克州托雷茨克被炸成廢墟。（圖／路透社）

國防部最後透露，評估約有1,000名北韓士兵在庫斯克地區戰鬥中陣亡或受傷，發動的攻擊也未能有顯著的效果，並且正承受「顯著程度」的傷亡。