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今明「全台有雨」　下最大時間曝

（圖／氣象署）

▲今雨擴全台。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天、周四全台有雨！中央氣象署提醒，周四水氣最多，東北部、西半部山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象署表示，今天元旦受到南方雲系北移影響，各地雲量偏多，降雨機率會逐漸提高，西半部山區有局部短暫雨，其他各地也有零星短暫雨，降雨越晚越明顯；雖然東北季風稍減弱但清晨仍涼，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他各地約16、17度，受到雲量及降雨影響，各地白天稍涼，中部以北及宜蘭高溫約18、19度，南部、花東20至22度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周四持續受到南方雲系北移影響，且水氣最多，各地有雨且天氣較涼，迎風面東北部及西半部山區降雨時間長，有局部較大雨勢機率，其他地區有局部短暫雨。

氣象署預報，周五東北季風增強，影響到周日，周五清晨水氣逐漸減少，轉為東北季風迎風面的降雨為主，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

氣象署說，周六、周日降雨以基隆北海岸、東半部及大台北山區為主，大台北、東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日水氣稍增，北部亦有局部短暫雨。

氣象署預報，下周一東北季風再增強或大陸冷氣團南下，下周二東北季風或大陸冷氣團影響，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，下周一北部為局部短暫雨後多雲。

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