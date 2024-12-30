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跨年變天！　下波冷空氣最強時間曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲水氣陪跨年。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

跨年變天！氣象專家吳德榮表示，周四至周六另一波冷空氣南下，周五、周六冷空氣最強。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書說，水氣也跑來跨年！跨年夜因東北季風增強，各地氣溫下降，北部與宜蘭、花蓮低溫將降至13至15度，中南部及台東則落在15至17度；當晚雲量偏多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區與東半部還是會有局部降雨的機會。

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受大陸高壓影響，各地晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，夜間輻射冷卻，氣溫仍偏低，日夜溫差大。

吳德榮指出，周二跨年東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，晚起南方中層雲逐漸北移，山區有零星飄雨的機率。

吳德榮說，元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起西半部平地零星飄雨的機率逐漸提高；跨年夜活動西半部平地大致尚可，迎曙光各地雲層多則不甚理想，跨年、元旦白天氣溫略降，夜間仍偏冷，戶外活動要保暖。

吳德榮表示，最新各國模式模擬，周四至周六另一波冷空氣南下，強度不如這波；周四中層雲續籠罩，山區及東半部有局部雨，西半部平地也有降雨的機率，氣溫漸降；周五、周六冷空氣最強，但僅有達到東北季風或大陸冷氣團的機率；周日冷空氣減弱，模式模擬仍持續調整，應繼續觀察。

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