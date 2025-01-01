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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／賴清德首次發表元旦新年談話　直球接受媒體QA！

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德在2024年的最後一天，透過社群媒體公布2025年的新政策，包含「拚加薪、助生活、顧人民」。在2025年的第一天一早8時30分，賴清德也將首次以總統府主人的身份，在總統府大禮堂發表「2025新年談話」；而在談話結束後，他也將直球接受記者提問。《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

賴清德在2024年的最後一天時表示，2025年將有許多新年新政策上路，首先是「拚加薪」，他表示，政府將最低工資增加到2萬8,590元，時薪從183元增加到190元，也為軍公教加薪3%；第二是「助生活」，賴清德指出，不課稅基本生活費，增加8,000元至21萬元，免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼的戶數，也從50萬戶擴大到75萬戶。

第三部分是「顧人民」，賴清德表示，「有條件式線上申換護照」的服務正式上路，也放寬自動通關使用對象。同時，政府也擴大癌症篩檢補助，並將文化幣擴大至13歲、青年百億海外圓夢基金計畫，照顧年輕朋友。

面對新的一年，賴清德也將首次以國家元首的身份，向國人發表元旦新年談話；據指出，在賴清德談話結束後，將會接受媒體的提問。

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