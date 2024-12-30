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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠抓包三讀法案韓國瑜不公告「嗆罷免」　傅崐萁：能休戰一下嗎

▲▼ 傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團今（30日）指控立法院長韓國瑜竟然在兩個藍營召委發函，就暫緩公告已經三讀通過的選罷法及財劃法，總召柯建銘怒斥韓國瑜等人違法違憲，明日要到法院提告韓國瑜外，也要發動罷免，讓國民黨團總召傅崐萁扶正、沐猴而冠。傅崐萁回應，柯建銘的「法力」很高，但能不能稍微休戰一下？不要動輒拳腳相向，別讓台灣國會貽笑大方。

立法院會先前通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，柯建銘今天表示，立法院未依法函請總統公告法令，竟然出自國民黨籍召委的一紙公文，民進黨團要求立法院長韓國瑜立即處理，否則將發動罷免國民黨立委。

傅崐萁對此質疑，現在到底是總統賴清德當家，還是民進黨團柯建銘當家？立法院所有議事，以及相關的規則，都按照程序來進行，韓國瑜也做得非常稱職，不是立法院長一定要賴家軍或綠家軍才可以；傅崐萁強調，韓國瑜就是按照議事中立來進行，希望有一個非常平和的國會，大家不要動輒拳腳相向，不要讓台灣國會貽笑大方。

傅崐萁諷刺說到，柯建銘也辛苦了，「你已經盡忠報黨大家都知道了，先暫時休息一下吧，我們照正常議事來走，好不好？」喊話柯建銘不要天天恐嚇在野黨、恐嚇國會議長。

傅崐萁說，柯建銘的「法力」很高，但此時此刻，是不是讓一切回於平靜，從merry Christmas到Happy New Year，柯建銘能不能稍微休戰一下？讓人家過一個平安年，讓台灣國泰民安。
 

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