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台南勞局職訓助攻　手作園藝愛心義賣展溫情！

▲台南市勞工局委託伽碩企業開辦「農藝栽種與手作培植創意班」，在450小時專業訓練之下，共19位學員結訓，並舉辦愛心義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局委託伽碩企業開辦「農藝栽種與手作培植創意班」，在450小時專業訓練之下，共19位學員結訓，並舉辦愛心義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局打造黃偉哲市長「希望家園」施政願景，委託伽碩企業有限公司開辦「2024年度專業服務類身心障礙者職業訓練－農藝栽種與手作培植創意班」，在450小時專業訓練之下，共19位學員於31日結訓，為展現學習成果並實踐公益，在結訓當日舉辦愛心義賣活動，販售學員們課程中的實作作品。

▲台南市勞工局委託伽碩企業開辦「農藝栽種與手作培植創意班」，在450小時專業訓練之下，共19位學員結訓，並舉辦愛心義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市府規劃身障職訓專班養成訓練，協助身障學員習得進入專業領域的門檻，期許學員結訓後能繼續努力，提高競爭力，開創屬於自己的職涯，得知有學員已經於結訓前獲取工作等待訓後上工也為學員感到開心，期待學員們能成為業界的職業達人，適逢過年節慶，希望就/創業的學員們能在春節期間展現訓練成果取得好成績。

▲台南市勞工局委託伽碩企業開辦「農藝栽種與手作培植創意班」，在450小時專業訓練之下，共19位學員結訓，並舉辦愛心義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

伽碩執行長郭明洽表示，為提升農園植物的應用並創造更多就業機會，特地在善化租用農田，打造川糖農場，讓學員實地耕作，學習土壤處理、種植技術與作物管理，並解決病蟲害與氣候適應等實際問題，累積實務經驗，此舉不僅能提高學員的專業技能，還能增強他們面對農作物的應變能力，對現代農業經營模式也有更深的理解，並且在課程中加入生成式AI的內容，讓學員能結合植栽與AI技術，打造現代化農業行銷模式，例如:使用 ChatGPT 創作行銷文案，包括撰寫商品介紹、小農故事等，此外還有教導使用AI生成高品質宣傳圖片、海報等，透過AI工具使學員能運用精準且高效的行銷效果，也能針對不同消費族群做各樣的行銷手法，提升植栽在市場的曝光度。

▲台南市勞工局委託伽碩企業開辦「農藝栽種與手作培植創意班」，在450小時專業訓練之下，共19位學員結訓，並舉辦愛心義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次課程招收到智能障礙的學員，學員會每天在班上重複提問很多次，輔導員為解決學員的問題，特別安排能力較高之學員同桌陪同作業並且給予筆記本讓學員筆記，另外講師們還特別為他設計易讀版的教材，藉以改善學員問題，另外有學員於單元課程結束時容易引起情緒不穩，輔導員也於課程快結束前每日於課間陪同他數十分鐘，舒緩學員情緒，鼓勵學員並給予他自信，直到現在狀況已穩定許多，另外課堂還設立通訊群組，皆有講師在內可直接回答學員問題。

▲台南市勞工局委託伽碩企業開辦「農藝栽種與手作培植創意班」，在450小時專業訓練之下，共19位學員結訓，並舉辦愛心義賣活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在結訓義賣上，學員創作的植物作品充滿創意，展現令人驚嘆的美感和獨特的風格，更兼顧實用性與耐用性，將活動所獲收益將全數捐贈勞工志願服務協會，職訓老師王振家更是將職訓所得收入全數捐出，與學員們一同做愛心，一起支持弱勢族群，協助改善其生活環境，此舉不僅展示了課程成果，也強調了公益價值的落實。

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