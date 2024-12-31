多次點名王世堅2026戰北市！　黃暐瀚列5理由：民調目前綠營最強

▲民進黨立委王世堅、台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自台北市議會直播）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，傳出民進黨可能在台北市長選戰，聯手社民黨北市議員苗博雅，而民進黨立委王世堅和吳思瑤也被點名為可能人選，媒體人黃暐瀚日前則於節目上認為王世堅最有可能代表參選。對此，黃暐瀚30日指出，王世堅深受年輕族群歡迎（20-29歲還高於蔣萬安），民調差距是目前綠營最強，且王世堅是北市區域立委，參選市長，不會影響立委的身份，工作可以無縫接軌等5個理由，解釋為何點名王世堅。

根據日前TVBS公布民調，若民進黨推派王世堅參選2026台北市長，與國民黨籍的蔣萬安對決，蔣萬安的支持度為56％，王世堅為27％；若民進黨推派台北市議員苗博雅，支持度分別為蔣萬安59％、苗博雅28％；若推派立委吳思瑤，支持度分別為蔣萬安60％、吳思瑤24％；由調查結果可知，在綠營5名可能人選中，王世堅與蔣萬安的落差幅度最小，僅相差29個百分點。

對此，黃暐瀚表示，2026，世堅萬安？大家不解他為什麼一直點名王世堅可能參選2026台北市長？趁著今天，自己完整地講一遍。

黃暐瀚指出5個理由，第一、蔣萬安民調高、現任市長手握行政優勢，不管民進黨最後派誰，連任機率都非常高。

黃暐瀚再指，第二、因為蔣萬安不容易打敗，綠營的參選人要有「惜敗」的準備，參選是「承擔」。第三、王世堅深受年輕族群歡迎（20-29歲還高於蔣萬安），民調差距是目前綠營最強。

黃暐瀚說，第四、王世堅是北市區域立委，參選市長，不會影響立委的身份，工作可以無縫接軌。第五、苗博雅不弱，但他有「入黨」和「放棄議員」（選市長就不能選議員）兩個難關。

最後，黃暐瀚強調，政治是人性，但也是科學，要客觀分析各種狀況，才能得到接近事實的答案。

▼民進黨可能參選台北市人選，「堅瑤苗」三人。（合成圖／資料照）