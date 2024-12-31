馬槽橋女屍身分曝！12／21獨搭公車即失聯　母妹悲痛同事意外

▲北市士林區陽明山馬槽橋下30日驚見一具女屍，經查發現該名李姓女子為北投區公所員工。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區馬槽橋昨（30日）驚現一具女性遺體，經警方確認為失蹤9天的52歲北投區公所職員李姓女子。李女於本月21日最後被監視器拍到獨自搭公車前往陽明山馬槽，隨後失去蹤影，家屬於24日報警協尋，但直到30日才在橋下發現她的遺體。警方初步勘驗現場，未發現外力侵害跡象，也無遺書，目前已報請士林地檢署相驗，以釐清死因。

據了解，李女於12月21日搭乘公車前往陽明山馬槽，監視器畫面顯示，她在馬槽橋上下徘徊，最後身影在一陣煙霧中消失。其家屬於24日向警方報案，稱李女手機關機、無法聯繫，懷疑已失蹤。警方受理後立即調閱沿途監視器，並持續追查其下落。

30日下午，警方根據監視器線索，在馬槽橋下發現一具女性遺體。消防人員使用吊掛設備將遺體吊至橋面，經比對確認死者為李女。警方初步勘驗現場，未發現外力侵害跡象，也無遺書，已報請士林地檢署相驗，以進一步釐清死因。

據了解，李女在失蹤前已多日未上班，其公所同事多次聯繫未果，甚至前往李女所登記的住址查詢，卻發現她並未居住於該地址，同事低調指出，李女平時對工作非常執著，突然失聯令人意外。

李女胞妹、母親則表示，對姊姊、女兒的行為與狀況不甚了解，對此意外深感錯愕與悲痛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995