藍白斥李慧芝造謠總預算要重編　行政院駁：點出窒礙難行之處

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

有立委質疑行政院發言人李慧芝「不應指出財劃法謬誤之處而可能需重編預算」等語，政院官員今（31日）指出，李發言人所言，是點出修法的倉促而造成的缺漏，以及新版財劃法在這樣的缺漏之下，也就是沒有在本次修法處理施行日期的狀況，中央與地方行政機關所可能面對的問題，這也是政院認為窒礙難行之處。

政院官員指出，李發言人在23日協行政院主計總處陳淑姿主計長以及財政部莊翠雲部長召開記者會時，便以「條件句」的方式說明，「總統『一旦』公布的話，三天內『就會』生效，也就是說明年度的總預算，本身就會受到嚴重的衝擊，『可能甚至』需要重新地編列」。

政院官員指出，「一旦⋯就會⋯可能」這樣的條件句型，並不涉及所謂「真」或「假」的事實，這也是在國小國文考題「照樣造句」的基本考題，是用來說明如果相關條件成就時，將來可能會發生的狀況。

政院官員強調，這樣的條件，就是因為本次修法倉促，沒有明定新法施行的時間而造成的疏漏；而李發言人只是指出這樣的狀況、點出問題，並沒有所謂「散佈假訊息」或「恐嚇台灣人民」的情事。

政院官員表示，這麼明顯的施行時間疏漏，就連財政委員會陳玉珍召集委員都已發現，甚至慎重其事，於本月27日發函給立法院韓國瑜院長，以「『經查』『114年度』中央政府總預算案刻正由本院各委員會審查中，有關修正財政收支劃分法部分條文之『公布施行』，『可能涉及公布後應配合修正該總預算案相關事宜』」等語為由，要求韓院長「延緩咨請總統公布」，可見這樣的修法疏漏恐將影響明年度預算，已是朝野共識，恐怕連黃國昌委員都無法斷言，貿然施行新版財劃法「絕對不會影響到明年度總預算」。

政院官員遺憾表示，李發言人指出本次修法的問題所在，希望立法委員能夠正視這個問題、解決這個問題，而不是解決提出問題的人、揚言刪除全部預算。

政院官員強調，行政院仍然希望，包括財劃法以及總預算等議題，都需要朝野各黨團理性討論、仔細審查，任何意氣用事或惱羞成怒的作為，都無助於國家的發展與進步。