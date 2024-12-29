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他挖出16年前跨年超頂「一堆神仙打架」！網回憶殺：還看過周杰倫

▲▼台北101 2024跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

下周就要迎接2025年！台北101跨年請來唱跳天團Energy與韓國女團Apink，還有宇宙人、八三夭、戴佩妮等重磅卡司。這讓一名網友回想2009年跨年，演出陣容有五月天、張惠妹、S.H.E、蘇打綠、梁靜茹與頑童等，讓他直呼「16年前跨年全是大咖！」

一名網友在Threads挖出2009年跨年場，當時台北101請來超夢幻卡司，蘇打綠、張惠妹、五月天、S.H.E、熱狗、梁靜茹、蕭敬騰、陳綺貞、丁噹、盧廣仲、參劈、強辯、大嘴巴以及頑童等藝人；主持人則是胡瓜、藍心湄。讓原PO驚呼「16年前跨年全是大咖！」

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底下網友也紛紛回憶殺，「不得不說以前跨年真的很好看，我那時候10歲」、「我當初台中還有蔡依林呢」、「以前跨年居然有請過五月天」、「好久以前還有周杰倫唱跨年」、「好猛！這些在2008都算是在巔峰時期，即使擺在今天都還是很有看頭」、「這一年我在現場，我被梁靜茹圈粉」、「驚訝！頑童這麼久了」、「以前的耶誕城還有鄧紫棋呢」、「還記得有一年跨完年後張惠妹還唱了三天三夜」、「以前跨年都是守著電視，一台一台換來換去」、「好扯，這什麼神仙打架跨年名單」。

也有其他網友直呼，「很多大咖現在不是自己開跨年場，就是跑到對岸去唱」、「經費不夠，請不起大咖了」、「今年一堆不認識的」、「變大咖之後也沒辦法參加跨年了啊，粉絲那麼多，是想佔據台北市嗎」、「現在一堆沒看過的團，還有不認識的歌手」。

而今年101主持人為Lulu 黃路梓茵、威廉、風田、謝雨芝；表演嘉賓如下：

Apink（南韓女團）、ENERGY、宇宙人、八三夭、怕胖團、TRASH、Dragon Beauties 小龍女（啦啦隊）、孫振（巴黎奧運霹靂舞國手）與City4舞團、HRC Beast Shadow（舞團）、RayRay（DJ）、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、黃宣、梁詠琪。

▼2025全台跨年活動一次看。（可點圖放大／記者田暐瑋製表）

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