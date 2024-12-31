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快訊／宥勝對女助理揉胸舔耳！二審才認罪道歉　判刑8月緩刑5年

▲▼ 宥勝鞠躬道歉 。（圖／記者黃哲民攝）

▲宥勝猥褻女助理一審遭判刑後，二審時就公開鞠躬道歉。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間，對某位女性友人舔耳揉胸，一審遭判刑8月。案件上訴二審後，原本一審期間都不願說話的宥勝，在二審期間公開道歉，也在庭上認罪、道歉，請求輕判。全案於31日宣判，高等法院二審駁回上訴，仍判刑8月緩刑5年，須支付公庫200萬元。

去年#Metoo事件燒進演藝圈時，原本以好爸爸形象，在演藝圈頗受好評的宥勝，也被爆出猥褻女友人事件。一名暱稱「丁丁」的女網友爆料自己遭「好爸爸」形象的男藝人抓胸侵犯，還說收到來自其他女性的訊息，稱該名男藝人是性騷慣犯，曾多次侵犯女性。之後就有女網友PO文，宣稱這名男藝人以借廁所為由，進入代號H的女子家中，跨坐H身上強吻、舔耳並解開她的內衣揉胸，幸好H拚命掙扎，沒讓對方再進一步。

這名女網友表示，H女事後提醒她要小心這名男藝人；但過沒多久，男藝人以工作之名趁獨處機會，「從我身後突然的環抱著我，當下的我真的是腦筋一片空白，一點都不敢動，連呼吸都是暫停的。」由於女網友放出的線索「舉家遷移至台中讓小孩讀書」，宥勝立即對號入座並發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起！」

案經檢方偵辦後，循線找出3名被害人；但因為3名被害人均不願提告，因此告訴乃論的涉嫌「性騷擾」部分檢方均不追究。不過宥勝對H女的行為，檢方認為涉嫌「強制猥褻罪」，提起公訴。一審法院將宥勝判刑8月。案件上訴第二審。

一審從不公開發言的宥勝，到二審後一改先前態度，他在高等法院首度開庭後公開受訪，並二度鞠躬道歉，「對於我過去犯的錯誤很後悔，也很愧疚，所以想再次跟受傷的女性表達最深切的歉意」、「我辜負我的家人、辜負朋友、辜負所有社會信任，我自己個人的錯誤行為，造成很多方傷害，再次跟大家說對不起。」據了解，宥勝除了公開道歉以外，也在法庭上對被害人道歉並認罪，請求高等法院予以輕判。

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