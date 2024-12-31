北檢稱未逼柯文哲辭黨主席　黃國昌批王俊力雙標：把檢察官的臉丟光

▲民眾黨團院會前記者會，黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

北院29日裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保、須電子監控，由於北檢質疑柯文哲仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，使柯於庭上表態請辭；但民眾黨立委黃國昌、黃珊珊痛批北檢佈局羈押或辭職2路，北檢則於30日深夜發聲明澄清。對此，黃國昌31日再痛批，北檢檢察長王俊力辦前桃園市長鄭文燦案與柯文哲案雙標，請北檢別再內行人講外行話欺騙社會，把檢察官的臉丟光了。

民眾黨團31日上午召開記者會，針對北檢昨晚發聲明澄清，是柯文哲自己主動提到要辭，並批評「某政黨人士」嚴重扭曲事實應予澄清，不要帶風向斷章取義？黃國昌回應，北檢發稿的應該是襄閱主任檢察官，希望沒有下次了，但如果第二次羈押庭在場的話，應該非常清楚知道，北檢在佈一個很大的局。

黃國昌表示，之前民眾黨黨公職被傳喚80幾人，檢察官在法庭繼續爭執，柯文哲若繼續當黨主席，跟這些人公務上有往來，怎麼知道是談公務或串證等言論，「我黃國昌講話向來有憑有據，我坐在法庭，我聽了是怒火中燒、怒不可抑！」

黃國昌提及，北檢敢做敢當，什麼時候台灣民主政治給檢察官這種滔天權勢，直接把手伸入政黨、干預政黨活動，北檢力挺的3位檢察官話講得很白，柯文哲只要是黨主席，就無法辦法避免跟黨公職接觸、無法避免串證，所以必須羈押柯文哲，整個法庭論述就是這樣。

黃國昌強調，「請北檢不要內行人講外行話，繼續欺騙台灣社會，把檢察官的臉都丟光了！他們已經在自我傷害司法的信譽，卻毫無自覺。」北檢檢察長王俊力自己應該感受最深刻，當初在辦前桃園市長鄭文燦時，真正貪污收賄，有現金、有金流、有人證、有物證，不是只有Excel表，結果王把它簽結。

黃國昌指出，現在面對柯文哲，沒有人證、物證，更沒有金流，只有一張Excel表，王俊力高升後是「不押柯文哲誓不罷休」，雙標成這樣子，連基層檢察官都看不下去，所以桃檢昨才在審理鄭文燦的法庭上直接吐槽「本案人證、物證、金流非常明確，不是只有Excel表」，「王俊力、邢泰釗、法務部長（鄭銘謙）聽在耳朵裡，會不會覺得自己丟人現眼？」

而黃珊珊回應，北院法官裁定已非常清楚，北檢認為只要是位高權重的人，就只能用羈押方式避免串證，所以顯示檢察官認為自己證據不夠嗎？但所有人在偵查中具結，辯護人也表示對所謂證據能力不爭執，這些證據都已經鞏固，但北檢認為只要柯文哲當黨主席就有串供、滅證之虞，表示北檢證據不穩固、不足以讓柯文哲定罪。

黃珊珊認為，這是司馬昭之心，希望檢察官不是政治打手，要清楚拿出證據，接受法院公開審理，讓證據攤在陽光下，與週刊自導自演的東西一併公開審視。

▼立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）