柯文哲辭主席「交棒黃國昌」祕辛　黨內掀「擋壁」潮

▲柯文哲（中）在庭訊時親口表示要辭黨主席並請黃國昌幫忙，讓白營接班議題浮上檯面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，庭訊時表達辭去黨主席、請立委黃國昌幫忙，讓白營難產4個月的主席接班議題浮上檯面，也確定柯交卸主席的意向。本刊調查，柯此舉除與法官打心理戰，以辭職自削影響力盼換取免押，另也意在對支持者喊話，讓民眾黨有處理主席接班的空間。

「我要辭黨主席，必須要辭，請黃國昌幫忙！」柯文哲12月29日庭訊時說，他的辭職信送不出去，9月就要辭，檢察官不准，他寫報告請法院判才出去，但要時間交接，黨內也要安撫，須一個禮拜時間，並承諾不會假辭職，喊話法官給他二天時間處理，「要跟小草解釋，否則整個黨完蛋。」

▲黃國昌（左）原就是呼聲高的代理主席人選，如今經柯親口點名「幫忙」，可望穩坐後柯時代領導核心。

柯此言一出，讓白營須直面主席接班議題，也等於親口證實本刊日前報導。本刊11月中旬揭露，柯9月18日遭羈押庭訊時脫口說：「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任。」黃當時回應：「民眾黨有民眾黨的制度，豈容綠營側翼說三道四、介入本黨事務！」

一名白營人士不諱言，柯向法官承諾辭去主席並請黃國昌幫忙，從司法策略看，一來是心戰喊話法官繼續准他交保以處理黨務交接，二則藉承諾辭主席破除檢方「柯有實質影響力」的抗告說詞；從政治角度觀之，柯接班難產關鍵在「小草不放人」，如今柯清楚表達辭意，黨才有理由說服支持者推派代理主席、乃至補選主席。

▲蔡壁如辭去台中市府顧問宣布參選中央委員，黨內保皇派卻掀「擋壁」潮。

「確保柯不被羈押是最高原則！」該人士表示，儘管北檢30日再次提抗告，但只要確定柯後續能維持交保，柯就可以交接黨務，民眾黨預料將召開臨時中央委員會推選代理主席，並在6個月內完成主席補選作業；若柯不幸再遭羈押，則可能讓「保皇派」找到藉口，藉此宣稱柯無法完成交接，繼續擱置代理主席推選，維持全力慰留柯的基調。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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