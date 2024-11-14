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衝撞事件後　珠海要求做好婚姻家庭等糾紛化解

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲一輛越野車日前闖入珠海體育中心亂撞人群。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸男子不滿離婚後財產分割結果，11日駕駛越野車衝進珠海市體育中心，導致35死43傷的嚴重事故。珠海市一連召開兩場會議應處，強調要更加深入細致做好婚姻家庭等各類矛盾糾紛排查化解，並加強人員密集場所安全管理。大陸公安部則稱要有效提高見警率和震懾力、控制力。

中共中央總書記習近平12日對事件下達指示，直指此案「性質極其惡劣」。《珠海特區報》報導，隔日（13日），珠海市兩次召開體育中心駕車衝撞行人案件處置工作指揮部會議，並於當晚召開市委常委會會議，廣東省委常委、常務副省長張虎到會指導，珠海市委書記陳勇主持會議並講話。

會議指出，體育中心這起駕車衝撞行人案件發生後，要全力做好傷員救治、安撫善後、案件處置等工作，切實保障人民群眾生命安全和社會穩定。要千方百計救治傷員，密切監測病情發展，盡最大的努力守護傷者的生命。要用心用情做好家屬安撫善後工作，安排專業人員同步跟進，疏導情緒、撫慰心理。

會議更強調，要加快案件調查進度，盡快查清案件真相和作案動機，全面收集固定證據，依法嚴懲凶手，實事求是發布案件資訊，及時回應群眾關切。

會議稱，要更加深入細致做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，切實從源頭上加強風險防控。要毫不鬆懈抓好安全穩定各項工作，強化社會面治安防控，加強人員密集場所安全管理，推動平安建設工作落到實處、取得實效。

此外，大陸公安部黨委（擴大）會議13日在北京召開，對此事件，稱要依托「情指行」一體化運行機制，進一步嚴密社會面整體防控，加強人員密集場所等重點部位巡控，有效提高見警率、管事率和震懾力、控制力。

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