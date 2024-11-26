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絕望與憤怒瀰漫　陸專家：報復恐襲案件未來恐持續發生

▲▼越野車闖珠海體育中心亂撞人群　「跑道一堆血跡」大量死傷畫面曝。（圖／翻攝自微博）

▲珠海體育中心日前發生越野車亂撞人群事件。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國近日無差別傷人案頻傳。BBC中文網引述專家分析，主要與中國經濟低迷、就業困難，民眾信心喪失有關。目前中國社會瀰漫絕望與憤怒的情緒無處發洩，報復社會的恐怖襲擊案件在未來1、2年可能會持續發生。

BBC中文網今日報導，中國自11日發生珠海體育中心駕車衝撞案後，接下來一週接連發生2起無差別襲擊事件，經計算今年中國至少發生20宗惡性傷人案，當中包含多宗無差別襲擊事件。

獨立學者鄧聿文接受BBC中文訪問時表示，無差別傷人案頻發，與中國經濟下行有關。目前中國社會輿論呈現對經濟及未來一片悲觀的情緒，「如果本來就有氣，社會上又看不到希望，可能就會做出這種所謂瘋狂的舉動。」

報導指出，外界本預期中國在疫情解封後會迎來經濟復甦，但這兩年房地產暴雷、青年失業率高、消費降級、股市持續低迷，使民眾看不見希望。

中國作家慕容雪村認為信心喪失是關鍵原因，「很多人這些年的生計、事業、生意都被摧毀了。」在失業率高、難找工作等情況在疫情後形成常態之後，「你能看到這種艱難是很難過去，不是說換個地方就能變好。」

慕容雪村注意到，近一年來網路上的「呼喊式維權」增加，年輕人結伴自殺的案件也增加，他指目前中國社會彌漫絕望與憤怒的情緒，當無法釋放的時候，「假如那個人不甘心這樣就死，那麼他們會做什麼？」

報導引述研究社會發展以及犯罪學的香港中文大學社會學系副教授鐘華表示，過去在中國生活感到絕望的人，有些也會選擇自殺，但通常沒有聲息，但當「個人式的恐怖主義」事件開始出現，大量關注與傳播帶來模仿效應，「其他人本來想自殺的，就會想反正都要死，不如死得轟轟烈烈，多拖幾個人下水。覺得社會對他不公平，就做了這種事情。」

鐘華注意到，很多案件的罪犯都是50歲左右的男性，不少之前都沒有刑事犯罪記錄。她認為這些人士需要多加關注，並且之後需要對症下藥，為有需要的人提供援助及制定相關政策。

不過針對官方對「八失人員」以及「三低三少人員」的排查行動，慕容雪村認為，把該類人士視為嫌疑人員，掌握這些人的行動以達到控制，而這種手段「進一步消耗更多政府資源來做與經濟無關的事情」。

慕容雪村認為目前中國社會的絕望與憤怒情緒需要時間來緩解，「在接下來的1、2年裡，中國人可能不得不生活在這種情景之中，隨時會發生像這種恐怖襲擊。」

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