快訊／3連霸議員濫權貪污搶標案判刑9年　業者兒趁亂賣股涉內線

▲台北市議會國民黨三連霸議員陳重文涉犯圖利等罪嫌，出庭自稱常做公益求輕判。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市議會國民黨三連霸議員陳重文被控利用質詢職權、施壓官員護航自家公司取得台北市府監視器標案，涉犯圖利等罪嫌，陳一度被羈押，始終否認涉貪，僅承認偽造文書、業務侵占等罪，自稱常做公益幫助弱勢，請求法官從輕量刑、「給我一個自新機會」，台北地院今（27日）判刑9年，褫奪公權6年，其中6個得易科罰金。

另陳重文妻子白惠萍判刑1年，緩刑2年、支付公庫20萬；台智光董事長李慶煌兒子李嘉豪判刑2、緩刑3年，支付公庫500萬。其餘康立錡等3人獲緩刑3 年。以上都可上訴。

陳重文被羈押禁見到辯論終結前，獲准交保800萬元。他在本案辯論終結最後陳述時，強調「我做錯的事，會深自反省、絕不再犯」，但他絕沒圖利，並當庭提出自己從事公益事蹟，包括新冠肺炎疫情期間，捐半薪請志工帶次氯酸水消毒環境，並免費提供次氯酸水給民眾使用。

陳重文請求法官審酌他做公益事蹟，「希望從輕量刑，給我一個自新機會」。開完庭被媒體發問時，陳表示「相信司法會還我清白」。

▲台北市議會國民黨三連霸議員陳重文（前右），被起訴後繼續羈押禁見到辯論終結前，才獲准交保800萬元。（圖／記者黃哲民攝）

陳重文被控涉嫌圖利案情，背景為上市公司台通光電的子公司台灣智慧光網，2011年與台北市府簽訂光纖BOT契約，台智光建置台北市轄內光纖網路、享有25年經營權，營運期間內，台北市府所屬機關要優先租用台智光提供的網路服務。

陳重文去年（2023年）4月到6月間，涉利用議員索取資料與提出質詢等職權，插手台北市府社會局規劃轄下公立托兒所監視器系統雲端建置案，陳施壓官員依光纖BOT案架構，委請台智光公司建置。

接著，陳重文去年7月底全額出資成立立錡雲端公司，隱身幕後找監視設備業者康立錡掛名負責人，並運作立錡公司成為公托監視系統雲端標案供應商。

台智光因陳重文的緣故，向立錡公司採購本件標案所需硬體設備逾1000萬元，立錡公司卻轉包給康男獨資的維鑛公司履約，藉此「過水」淨賺約3成共321萬餘元，被視為陳的不法利益。

台北地檢署今年（2024年）3月14日指揮廉政署，搜索陳重文議會辦公室等處，並約談陳到案，訊後聲押禁見但北院裁定交保200萬元，檢方抗告成功，經高院發回更裁，北院指陳男交保後有勾串證人舉動，裁定陳羈押禁見，押期屆滿前再被裁定延押2個月。

台智光公司董事長李慶煌被檢方約談後交保350萬元，檢方另查出李慶煌的兒子兼董事長特助李嘉豪，趁父親因陳重文緣故被搜索約談、他自己還沒被捲入的空檔，同步急賣名下台通股票避損954萬餘元，這批異常交易事後被檢方盯上、循線查獲，將李嘉豪聲押禁見獲准，起訴後獲准交保1000萬元。

李慶煌女兒的男友、台智光公司經理石富宇，被查出跟著李嘉豪趁搜索進行中賣股避損57萬餘元，到案交保50萬元。

檢方今年7月起訴陳重文、康立錡與陳妻等4人涉犯《貪污治罪條例》圖利、《刑法》使公務員登載不實、業務侵占等罪嫌，並起訴李嘉豪、石富宇等3人等5人涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌。