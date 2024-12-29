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台南麻豆傳槍響！5惡煞朝住宅「連開多槍」留彈痕　警方連夜逮人

▲台南麻豆區住宅遭開槍，警方連夜將犯嫌到案。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南麻豆區住宅遭開槍，警方連夜將犯嫌到案。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市麻豆區昨（28日）驚傳槍響！有民眾報案，一處住宅在清晨5時許遭不明人士開槍示警。警方獲報後立即到場處置，發現該住宅外觀有多處彈痕，隨後調閱監視畫面，查出涉案車輛並以車追人，將27歲沈姓犯嫌等5人查緝到案，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例等罪積極偵辦。

警方調查，本案疑似債務糾紛，沈姓犯嫌等5人到該住宅開槍示警，目前警方除大追查作案槍枝去向及相關涉案在逃共犯到案，以進一步釐清案情中。

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