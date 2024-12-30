台南麻豆深夜爆槍戰！1人中彈送醫畫面曝　警逮5嫌追真相

記者林東良／台南報導

台南市警麻豆分局於12月28日清晨5時許接獲民眾報案，有住宅疑遭不詳之人開槍示警，警方獲報後立即到場查處，發現該屋外觀彈痕累累，並查出疑有人中槍送醫，經調閱監視畫面分析相關資料，查出涉案車輛以車追人，緝獲27歲沈姓犯嫌等5人到案，全案由檢警擴大偵辦中。

▲涉案槍手疑被跳彈擊中受傷被同伴送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

麻豆分局指出，已與新營分局、刑警大隊組成專案小組，並報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮偵辦，初步調查有多部車輛涉案，經查緝沈嫌等相關涉嫌人到案，調查發現本案疑似債務糾紛所導致，目前正追查作案槍枝去向及相關涉案在逃共犯到案，以進一步釐清案情。

據了解，住宅遭槍擊的當事人，疑為年約30歲羅姓男子，他本身為地方幫派分子，該起槍擊案疑因賭債糾紛引起，案發時涉案槍手等人前往羅男住處開槍示威，惟離去時適逢羅男等人回來，雙方意外相遇引發槍戰，其中1名犯嫌疑因跳彈中槍受傷，而被同伴送醫救治，該名受傷犯嫌疑似為槍手，目前無生命危險，麻豆警方案發後依監視器比對分析，查出涉案車輛，進而以車追人查出數位涉案人身分，並報請檢察官指揮偵辦，查獲27歲沈姓男子等5嫌到案，另有羅男等多人未到案。

惟麻豆分局警方只證實住處遭人開槍示威，對於事後發生之槍戰以偵查不公開拒絕透露案情。另據了解，被捕的涉案人也不願吐實，作案槍枝也尚未追出，目前真實案情及相關在逃犯嫌、槍枝流向等，尚待檢警調查釐清追查中。