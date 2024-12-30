集結22在地名廚料理故事　「台南美食名廚」手冊登場

▲2024「台南400城市食力」系列活動接近尾聲，由台南市觀光旅遊局特別出版的「台南美食名廚」手冊，匯集22位台南名廚的精采故事及美味料理，30日舉行手冊發表會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024「台南400城市食力」系列活動接近尾聲，由台南市觀光旅遊局特別出版的「台南美食名廚」手冊，匯集22位台南名廚的精采故事及美味料理，並邀請名廚推薦台南好吃好玩，另外收錄台南各區美食名廚資訊，以及米其林美食地圖，30日舉行手冊發表會。

台南市長黃偉哲邀請大家來台南品味佳餚，循著名廚的口袋名單，探索最美味、最樂趣的台南！市議員沈震東及李啓維也到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，所謂「民以食為天」，透過「台南400城市食力」系列活動，大家見證了台南的城市軟實力。這次推出的名廚手冊，以台南各地總鋪師及餐廳料理師傅的角度切入，帶領大家認識400年歷史孕育出的飲食文化、台南深厚的文化底蘊，也帶民眾探尋巷弄美食的歷史脈絡。這本手冊不僅是美食攻略，也傳達台南人的生活與態度，希望更多好朋友能透過此書，深入瞭解台南。

觀光旅遊局表示，自今年3月起，觀旅局與在地文史工作者張耘書老師合作推出「台南400‧流動的盛宴─來辦桌」及「台南400‧精湛好食─揣（tshuē）餐廳」系列專題，報導多位總鋪師和宴席主廚的人生故事及招牌料理。

本次「台南美食名廚」手冊，集結辦桌南霸天汪義勇（阿勇師）、歸仁施家班餐飲宴席施宗榮、府城食府李萬（阿萬師）、加丁師辦桌宴席蔡裕峰、南吉外燴宴席鄭景良、寶味珍創意料理盧正治、新萬香餐廳李益仲、喜慶宴席料理施宗泰、阿菊食堂陳秋菊與張志偉、蘇家宴席蘇嘉進、東香台菜海味料理蔡瑞成（大頭師）、郭家餐館郭春發、八甲田專業外燴蘇瑞弼（筆仔師）、147食堂陳進明、洪廚囍宴洪俊男、宏珍宴席餐廳郭育宏、阿霞飯店吳健豪、欣欣餐廳吳火塗（阿塗師）、筑馨居周榮棠（勇伯）、福樓餐廳蔡博超、東東餐飲企業李日東、阿美飯店蔡秀山等22位台南美食名廚。

觀旅局說明，在地名廚的料理事業無論是承自父祖，還是白手起家，皆堅守信念，在食材挑選、烹煮流程、用餐環境等方面，遵守古法的同時也與時俱進，使得這些名廚們自豪的招牌料理，有古味技藝的傳承、有融合多元技法的創新，美味而有態度、堅定而有溫度。歡迎大家走訪台南之時，一同品嚐在地名廚代代相承的美味佳餚。